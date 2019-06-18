谷歌已放弃等待运营商实施RCS

IT之家6月18日消息 据外媒消息，谷歌已经放弃等待运营商实施RCS了，因为让美国的四大运营商在RCS一事上达成一致是何等困难。

报道称，让Android Messages成为完整的RCS服务，对谷歌而言是一个很好的开端，因为RCS可以为你的短信提供诸如iMessage或WhatsApp上才能有的体验。但要做到这一点，它需要运营商的支持。事实上，让美国的四大运营商在RCS一事上达成一致是何等困难。

据了解，RCS是GSM制定一套通信规则，它可以处理文本格式、视频通话、媒体文件、表情符号和贴纸等，甚至可以通过联系人进行快速聊天。GSM并不强制任何公司使用这些规则和标准，是否使用RCS取决于运营商和终端制造商，但不是所有的公司都会以同样的方式使用这个标准。

此前，RCS在Verizon、Sprint和T-Mobile的网络上获得了有限的支持。谷歌则在更广泛的手机上提供了RCS服务。该服务支持谷歌Pixel手机、Moto G6、LG V35、LG G7，以及Android One Moto X等。如果用户下载Google Messages应用，那么RCS也可以在其它手机上使用。其它移动通信网络只在少数几款手机上推出了RCS Chat，包括Verizon网络中的Pixel 3，以及T-Mobile网络中的三星手机。