小米618战报：米家生态链产品获京东智能家居品类销售额第一

IT之家6月18日消息 一年一度的京东618全球年中购物节来了，小米发布了截至中午12点的实时战报：小米米家生态链产品斩获京东智能家居品类品牌销售额第一名。此外，小米生态链产品还获得移动电源品类、净水净化品类、除尘品类、翻译机品类和手机配件品类五项第一。

618活动期间，小米米家还上线开售了多款厨电新品，包括首发价1999元米家互联网烟灶套装、众筹价449元的米家电磁炉套装锋味定制版、售价299元的米家电烤箱以及299元的米家电饭煲4L。

米家电磁炉套装“锋味定制版”由小米与谢霆锋先生及锋味团队深度合作，包括米家煎锅、米家电磁炉与锋味定制食谱。米家煎锅“锋味定制版”采用极简外观设计，选用美国华福耐磨涂层，配有锋味Logo。米家电磁炉“锋味定制版”沿袭一贯的米家风格厨房美学，支持双频控温与99挡火候调节，拥有锋味定制57℃低温慢煮牛排挡，还可与手机智能联动，内置100+烹饪模式，可一键推送至电磁炉。此外，还有随包装赠送《米家锋味秘籍》食谱画册。

米家电饭煲4L在热盘式加热的基础上，采用新型内凹弧面热盘结构和新设计的底部外凹内胆，同时提供890W的大功率加热能力，支持米家App远程和小爱同学语音操控。米家电饭煲4L售价299元，已于6月16日0点开售。

米家电烤箱拥有32L大容积，支持9种加热模式，内置360°旋转烤叉，可搭配立体热风循环功能共同使用，还支持40℃恒温发酵，120分钟/常通定时。还可上下独立控温，有上高下低、上下同温、上低下高三种模式，方便把控不同食物的加热。

米家电烤箱可在70℃-230℃的温区内进行自定义调节，还优化了操控面板布局，加宽了门板把手，2挡分级下拉门，1挡可维持35°开合，减少视觉遮挡的同时方便用户使用。米家电烤箱售价299元，已于6月16日0点开售。