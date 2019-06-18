腾讯《王者荣耀》S16赛季王者峡谷最新调整曝光

IT之家6月18日消息 据官方爆料，腾讯王者荣耀即将迎来S16新赛季，新赛季来临，王者峡谷内也迎来了新一轮的调整。

暴击效果调整

新赛季开启后，游戏内暴击效果增设了上限，最高为250%，届时游戏内可限时无损分解无双铭文，详情请召唤师们留意后续官网公告哦~

兵线、防御塔调整

1、直接摧毁防御塔的单人获得奖励：70金币→120金币

2、摧毁防御塔后该团队可获得奖励：40金币/人→80金币/人

3、击杀炮车小兵后获得奖励：72金币→63金币

野区怪物调整

魔种熊基础金币：25金币→24金币

魔种小熊基础金币：12金币→11金币

魔种蜥蜴基础金币：36金币→35金币

魔种小蜥蜴基础金币：12金币→11金币

魔种红隼基础金币：49金币→46金币

魔种雌/雄猎豹基础金币：25金币→23金币

远古生物调整

1、暗影主宰基础生命值提升：19260点→23110点；暗影主宰刷新间隔：5分钟→4分钟

2、主宰先锋基础护甲与魔抗提升：183点→400点；主宰先锋射程降低：650→600；主宰先锋攻击力降低：400→200；主宰先锋攻击对小兵与炮车加成：150%→300%

3、黑暗暴君基础生命值提升：19260点→23110点；黑暗暴君刷新间隔：5分钟→4分钟

边路调整

习惯走边路位置的召唤师们要注意啦~新赛季会有针对边路的单独调整：

1、上下边路法师小兵射程：780→700

2、版本更新后，河道蟹的移动位置将从河道更加靠近上塔范围。

3、现版本的塔后补血包拾取后每秒回复106点生命值和35点法力值，持续3秒；新版本更新后，效果调整为拾取后每秒回复4%的生命值与法力值，持续5秒。

温馨提示：以上内容均为抢先服数据，后续可能还会有局部调整，更多正式服的调整详情请召唤师们留意查看官网公告哦~

游戏功能优化

除了游戏局内，在游戏功能方面，我们的策划大大也花了不少心思优化细节：

征召模式调整

调整后，在征召模式中，召唤师们若进行五人排位，则无需再受到熟练度的限制，可以自由选择见习英雄。五排随时走起！

局内姓名调整

在新赛季，召唤师们进入游戏后，可在设置面板中隐藏局内姓名，减少名字的遮挡，视野更清晰！

荣耀称号优化

每周召唤师第一次进入排位赛界面时会弹出获得的初/中/高级荣耀称号，每月召唤师第一次进入排位赛界面时也将会弹出获得的国服最强荣耀称号。

段位继承机制调整

每逢新赛季，段位继承都是召唤师们密切关注的重点~在即将到来的S16赛季，段位继承机制也有了新的调整，话不多说，先送上新赛季的段位继承图：

细心的召唤师们可能已经发现，段位继承机制的调整主要聚集在最强王者段位。

调整后，从0颗星到50颗星，每上10颗星，继承段位就会有对应的提升，最高可达到至尊星耀Ⅱ！希望通过细分王者段位的赛季段位继承规则，让不同实力的玩家在赛季初处于一个合理的位置。