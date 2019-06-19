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京东618全程战报：累计下单额2015亿元

2019-6-19 6:30:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月19日消息 京东方面宣布，京东618全球年中购物节从2019年6月1日0点到6月18日24点，累计下单金额达2015亿元。

此次618期间，高品质、大品牌、绿色环保、智能等商品得到热捧。6月1日至18日，3000元以上扫地机器人、擦窗机等除尘类产品，成交额同比超200%以上；2000元以上高端美发护发类产品成交额同比增幅高达220%；除菌烘干、大容量超快洗功能的家用洗碗机，成交额同比增长500%。

在京东超市方面，6月1日至18日，京东超市共售出牛奶3.5亿盒，奶粉累计销量超过1000万罐，纸巾共售出1200万箱，啤酒累计销量7200万听。同时生鲜产品也受到消费者重点关注，6月18日全天，京东生鲜成交额同比增长90%，销售生鲜产品共计8500吨，同比增长110%。

在海外市场，文具销量达去年同期的290%，其中日本品牌国誉文具销量是去年同期的3.9倍。6月18日0点至20点，国际进口品牌家具成交金额同比增长超4倍。德国原装进口涂料阿尔贝娜品牌，成交额同比增长24倍。

此外，截至6月18日20点，京东全球售主站的手机通讯同比增长357%，图书成交额同比增长525%，美妆护肤成交额同比增长412%。

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关键词：京东618

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