Orange与中兴演示最新5G应用：涵盖车联网、机器人、AR/VR

Orange与中兴通讯携手，在瓦伦西亚的全球5G大会（Global 5G Event）和欧洲网络与通信大会（EuCNC）上演示了一系列最新的5G技术应用，Orange现为西班牙第二大移动运营商。

第一个测试5G车联园区（Connected Vehicle Campus 5G）；展示了基于5G技术的远程驾驶应用，由中兴、Orange和瓦伦西亚理工大学（UPV）联手推出。

在测试中，数个高清摄像头被安装在车内，以获取车辆周围环境的图像，并通过Orange的5G网络将之实时发送给远程驾驶员。5G网络为驾驶员提供了始终有效控制车辆所需的超低时延。

在第二个测试5G机器人控制（5G Robot Control）中，中兴与Orange演示了面向工业4.0的5G应用——工业机器人，这亦是与UPV共同开发的。5G移动通信技术的集成提供了机械臂实时远程控制所需的低时延。

在此次测试中，中兴与UPV使用高分辨率相继捕捉控制机器人的人类手臂的运动。这些运动被识别、翻译和转换为命令由Orange 5G网络立即发送给机器人。由于具有超高速、超低时延的5G技术，机器人可以实时再现这些动作。

第三个演示项目是由中兴和Orange驱动的创新体验——三维全息图（3D Holograms）。参观人员会惊讶于实时传输语音和图像的全息通话。

在第四个测试5G新闻（5G News）中，Orange、中兴和西班牙国家电视台（RTVE）一起使用连接到5G的高清摄像头播放实时新闻节目。内容通过网络从瓦伦西亚会议中心发送到RTVE在托莱多和瓦伦西亚的区域新闻媒体。

最后，5G法雅节体验（Experience Las Fallas 5G）。在Orange展台，参观者可以在瓦伦西亚会议中心外观看使用4K 360度摄像机录制的实时视频，该摄像机连接到Orange的5G试验网中。他们可以直接看到5G如何帮助AR/VR技术发展到更高的水平，以及通过沉浸式体验亲历西班牙最受欢迎的节日之一的法雅节。