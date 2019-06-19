Magic Leap起诉前员工：窃取技术后创业做竞品

6月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周一美国增强现实初创企业Magic Leap指控公司前工程师、现Nreal公司创始人徐驰窃取其技术，利用该技术为自己创办的公司开发增强现实头戴设备。据悉，Magic Leap曾生产出一款将AR头戴设备Magic Leap One。

Magic Leap在周一提起的诉讼中称，2016年离职的徐驰利用其掌握的公司机密信息，“迅速开发了一款轻量级、符合人体工程学设计的混合现实眼镜原型，用于智能手机以及其他设备。整套系统与Magic Leap的设计惊人相似”。

据悉，Magic Leap此前融资超过20亿美元，是一家资金充裕的初创公司，致力于开发所谓的增强现实或混合现实技术。

据报道，混合现实初创企业、智能眼镜制造商Nreal公司创始人徐驰今年1月份在拉斯维加斯举行的2019年度国际消费电子展上展示了自家增强现实眼镜，称其比Magic Leap的眼镜更轻。

除了Magic Leap之外, Facebook、微软和Alphabet子公司谷歌也在开发虚拟现实或增强现实产品，但能否盈利还有待观察。

经过7年的研发工作和超过20亿美元的投资，Magic Leap于去年8月份发布了一款增强现实眼镜。这家初创公司称，徐驰在Magic Leap工作了大约13个月，并密谋成立自己的同业公司。Magic Leap在诉讼中表示，其“忽视了自己的工作职责”，以获取专有信息。

Magic Leap还表示:“尽管Nreal声称将在不到两年的时间内开发其Nreal轻量级产品，但Magic Leap在投入大量时间(多年)、大量资金(斥资数亿美元用于研发)和大量人力资源(数百名工程师)之后，才开发出了这项技术。”

徐驰被控有违反合同、欺诈和不正当竞争等行为。Nreal也一同被列为被告。Nreal公司代表和徐驰目前并没有对这起诉讼发表评论。