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外媒：三星将于8月7日在纽约推出Galaxy Note 10

2019-6-19 8:10:34来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月19日消息 日前，关于三星Galaxy Note 10系列的消息越来越多；最近又有外媒称三星将于8月7日在纽约推出Galaxy Note 10

据CNET消息，知情人士爆料，三星Galaxy Note 10将于8月7日在纽约的布鲁克林巴克莱中心正式发布；这与去年三星Galaxy Note 9的发布地点相同。据了解，2018年8月9日，在纽约布鲁克林的巴克莱中心三星发布了Galaxy Note9。目前三星拒绝置评，但根据其他外媒消息，时间大概已经确定，但由于时间还有一个多月，三星可能会改变计划。

据目前曝光信息来看，三星Galaxy Note 10将采用后置三摄。据传闻，该机的摄像头是跟三星Galaxy S10系列相同的，意味着其将配备一个1200万像素可变光圈镜头，一个广角镜头，还有一个2倍光变长焦镜头。

显示屏方面，Galaxy Note 10拥有一个6.3英寸双曲面AMOLED面板，配有屏幕内指纹扫描仪。根据目前曝光的屏幕保护膜图片分析，该机选择了打孔设计。但与Galaxy S10不同的是，单个1000万像素的自拍摄像头位于中心位置，而不是位于角落。另外，孔的尺寸也将更小。

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关键词：三星Galaxy Note 10

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