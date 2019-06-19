罗永浩回应《锤下那个理想主义者》：事实错误和出入多如牛毛

IT之家6月19日消息 锤子科技创始人罗永浩今日发布微博，回应报道《锤下那个理想主义者》称，感谢作者，“但是很遗憾，事实错误和出入实在是多如牛毛。”

罗永浩称，历史固然常常是胜利者歪曲出来的，但很多时候，它也是创作热情远大于还原真相热情的感性文字工作者写成的。

罗永浩提到，“文章里的一些内容，对很多后期加盟锤科的同事们是很不公平的。他们虽然不一定像早期的老兄弟们那样具有某些显性的善良、正直和坚定的价值观，但也大多是非常善良正直的人。”

以下为罗永浩微博原文：

好多人转给我，我也看了。首先，感谢这篇文章的作者，我和我的很多老同事，都能从字里行间里感受到他的善意。但是很遗憾，事实错误和出入实在是多如牛毛，即便是接受了采访的某些同事，也认为是这样。历史固然常常是胜利者歪曲出来的，但很多时候，它也是创作热情远大于还原真相热情的感性文字工作者写成的。

另外，这篇文章里的一些内容，对很多后期加盟锤科的同事们是很不公平的。他们虽然不一定像早期的老兄弟们那样具有某些显性的善良、正直和坚定的价值观，但也大多是非常善良正直的人。他们的聪明也比多数老兄弟们的聪明长在了更有价值的地方^_^。他们在其他企业里所受的职场训练导致的言行及思维方式（比如称呼领导为“某总”之类的），和锤科传统之间的差异，不应该受到那种异样的眼光和评价。

关于我个人的失实部分……我已经习惯了。我只说一个看起来最不重要的吧：四季酒店其实是我最喜欢的酒店，几乎没有之一，我通常不让助理帮我定四季，是因为四季太贵，特别是如果我还要负担一起住四季的同事的超标部分的话。虽然这好像根本不值一提，可是你要知道......昨晚我在四季酒店工作的一个老朋友，生气地发了一条短信跟我说，“那你他妈以前都是骗我的吗？！”哈哈，当然没有，我爱四季，我不是文华东方的fan，我是四季的fan。

最后，企业家的独断专行和帝王思想是毫不相干的两件事，我相信智力正常的锤科同事都不会认为我有什么帝王思想，虽然我确有比较严重的精英思想。不过这个话题不展开了，反正网上能听懂逻辑的人也不多。虽然地球上不存在民主方式运作的私营企业，但这种话题，就像996一样，企业家还是永远不参与公开讨论的好。[可爱]