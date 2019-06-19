键盘里的万金油？罗技机械键盘G413京东低至379元

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罗技G413采用自家Romer-G机械轴，45克按键力度，1.5毫米触发行程，7000万次按键寿命，要留意到是它的键帽无法和普通键帽通用。

按键力度小，触发行程短，属于仁者见仁智者见智的一款轴。机械键盘并不是按键力度越小越、触发行程越短才越好，因为键程长按下需要力度和时间要多一些，键程短则少用力少用时间，键程长不容易误按手感厚实，键程短易于连按手感轻快。简单来说打游戏选择键程短的，办公打字一般选择键程长的，手速像流星的不用管长短。

Ps：键程短的真的很容易误按，打字手法不精确的一百个字能误按十多个（小编自己）。

键盘面板采用5052铝合金面板，阳极氧化与拉丝处理，好处是质感强，坏处是相对于其他键盘沉的像个幻影坦克。

值得一提的是，该键盘采用悬浮式按键设计看起来科技感强之外，也便于清除掉落其中的脏物。

该键盘键帽采用LED背光，看起来简洁清爽，灯光明亮清晰，没有模糊和漏光。内置5种亮度调节，呼吸灯等设置，但是没有跑马、涟漪、之类的灯光特效。

该键盘有两种背光，红与白。键帽采用ABS材质+类肤涂层的设计，手感细腻但是易打油。

该键盘配置了一个USB 2.0端口，可插入鼠标、耳机、手机、U盘。产品尺寸没有96键，都是大个子。

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