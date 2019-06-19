小米618战报：京东/天猫/苏宁三平台156项第一，销售总额64.8亿

IT之家6月19日消息 小米官方宣布，在618期间，京东/天猫/苏宁三平台156项第一；AIoT设备全平台销量443万件，全平台销售总额64.8亿。

618刚刚落下帷幕，小米集团也在今日晒出自己的618终极战报。小米AIoT设备全平台销量达到443万件；618期间小米集团旗下产品在京东、天猫、苏宁三大平台共获156项第一，其全平台销售金额达到64.8亿元。

其中，Redmi K20 Pro在618当日京东平台获旗舰新品销量冠军；据了解，Redmi K20 Pro配备了高通骁龙855处理器、3D四曲面玻璃机身、4800万超广角三摄、2000万弹出前置相机、多功能NFC、4000mAh等。

本次小米618活动，小米小爱音箱销量出色，拿下各大电商平台销量与金额的多项第一；小爱音箱也帮助小米智能助理小爱同学累计唤醒次数超过200亿。小米的笔记本电脑在此次618活动获3项第一：RedmiBook 14拿下京东笔记本类目新品销量第一，小米笔记本12英寸和15英寸产品拿下京东轻薄本销量和销售金额双第一。

手环方面，小米手环4和小米手环3助力小米拿下京东、天猫、苏宁电商平台智能手环品类销售量、销售金额和单品销售等多项第一。小米旗下的净化器、净水器、扫地机器人、智能门锁、新风机、平衡车等等众多智能产品表现出色，拿下全平台共109项第一，全平台销量达443万件。小米路由器6月18日当天，仅在京东平台的销量就高达10万台。“小爱老师”仅凭这15分钟的销量就成为了京东618当日翻译机品类的销量冠军。

大家电方面，小米电视在6月18日零点9分08秒，销量突破10万台；上午10小时48分在京东主战场，小米电视单一渠道的销售额突破2亿元。米家互联网空调在6月1日至18日在全平台总销量突破39万台，米家洗衣机产品销量也突破1万台。