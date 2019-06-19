抖音国际版Tik Tok亮相戛纳，将抢夺在线广告市场份额

6月19日消息，据国外媒体报道，字节跳动旗下短视频应用TikTok亮相戛纳国际创意节(Cannes Lions festival)，向广告主作介绍，并筹划针对Instagram、Snapchat等广告收入的突袭。

外媒称，TikTok在其美国品牌总监斯Stefan Heinrich发表演讲的主舞台、以及一系列凭邀请参加的圆桌会议上面向广告主发言。

知情人士透露，TikTok准备在戛纳上更详细地介绍自己的广告产品，并一直在对一系列不同产品进行测试。

这些广告包括TikTok竞争对手通常提供的标准垂直视频广告、在视频正片加载前播放的广告、以及类似Snapchat上那种带有品牌标记的滤镜。

两位业内人士称，另一种新的广告模式被称为“标签挑战”，让广告主可以尝试发起自己的“爆款视频”活动。

TikTok不愿透露广告产品的细节，但一位发言人表示，该公司正为品牌合作者探索各种机会。

字节跳动正在努力扩张TikTok，此前该公司挖走了几名YouTube管理人士，包括Vanessa Pappas。Pappas曾在YouTube工作7年，于今年1月加入TikTok，任总经理职务。

在Facebook工作了约10年、负责全球商业合作事务的Blake Chandlee已跳槽字节跳动，负责TikTok方面的工作。Chandlee的新头衔是全球商业解决方案副总裁（vice president, global business solutions）。