中兴通讯高管：有信心在欧洲5G部署上挑战欧洲竞争对手

在瓦伦西亚举行的全球5G活动现场上，中兴通讯表示有信心在欧洲大陆的5G部署上挑战欧洲竞争对手，中兴通过一系列5G应用演示，向欧洲对手发起挑战。

在接受Mobile World Live采访时，中兴无线部门5G运营解决方案部门的总经理亚历克斯•王(Alex Wang)表示，就对该公司的重要性而言，欧洲与中国不相上下。他提到了奥地利、斯洛伐克和意大利的运营商合同。

“欧洲无疑是我们最重要的市场之一。它在30多个国家拥有庞大的移动运营商群体，有很多运营商需要进行试点和商业前投放，市场竞争激烈。”

亚历克斯•王还认为，中兴通讯相对于竞争对手爱立信和诺基亚很有优势，因为它现有的大规模MIMO业务。

“对其他公司来说，这项技术可能是新的，但对我们来说，已经在5年前、也就是5G时代之前就开始应用这项技术，所以我们领先竞争对手很多年。”

他拒绝透露目前已经获得的5G合同，但暗示可能会在下周的上海移动通信大会上宣布。

为了说明该公司迄今为止的5G活动，亚历克斯•王说“眼见为实”。

他指的是该公司在这里举行的众多演示，涵盖了汽车、机器人和娱乐领域的用例。

最引人注目的是全息演示，在演示中，一名Orange高管通过5G连接，从运营商的当地总部出现在舞台上。

亚历克斯•王说，演示代表了中兴从技术角度为5G所做的工作，但他指出，该能力目前只是一个概念。

“要让任何技术进入大众市场，它不仅取决于技术，成本也必须合理可接受。这可能还需要两到三年的时间。”

针对目前围绕中国供应商的担忧，亚历克斯•王坚称，中兴通讯将安全置于“任何商业利益之上”，它与运营商和政府一样，也认同这一问题的重要性。

“从产品本身到全公司范围的安全，再到针对每个国家的政府法规，我们对我们的解决方案感到满意，”他说。