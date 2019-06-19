魅族京东618返场：真香机16s探底2699元，Flow Bass圈铁耳机新低349元

IT之家6月19日消息 京东自营魅族618返场大促继续，真香机魅族16s探底2699元，Flow Bass圈铁入耳式耳机近期新低349元：点此前往。

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魅族 Flow Bass耳机延续了Flow的三单元圈铁设计，使用了欧亿德独家定制的双分频双动铁单元，以微孔后壳设计独家BVS低频导流系统保证了自然而震撼的低频表现。动圈单元则采用了全新的石墨烯材质，大大的优化了之前Flow耳机高频尖刺的情况。日常售价399元，本次直降至349元，实数好价。

魅族16s搭载一块6.2寸、分辨率为2232*1080的屏幕，拥有4.2mm超窄下巴，91.53%超高屏占比，机身重量为165g，厚度为7.6mm。屏幕100Hz触摸刷新率、30%屏幕点击响应速度提升、65%滑动操作响应速度提升。

魅族16s采用“满血榨干”版的高通骁龙855移动平台，具有7nm低功耗制程工艺，Adreno 640 GPU，3倍AI性能提升。此外，该机搭载UFS 2.1，配备6GB/8GB内存。

后置4800万像素AI双摄（IMX586+IMX350），支持OIS四轴光学防抖，支持双超级夜景模式、极限4800万像素模式。

支持mEngine 3.0，可以在游戏过程中全力运作，依据场景自行匹配相应振感，不同武器的射击振动也不尽相同。

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