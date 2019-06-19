ARM COO：我们重视与华为海思关系，正评估可行的解决方案

IT之家6月19日消息 据财新网消息，自华为被美国政府纳入实体清单以来，ARM高管首度对外发声，称非常重视与华为和海思的关系，正在评估各种可行的解决方案。

报道称，ARM COO Graham Budd近日在接受媒体采访时表示，“我们正在评估各种可行的方案，并积极地跟各国的政策制定者、ARM在中国的合资公司、海思等沟通，希望此事能尽快得以解决。”

5月22日，BBC报道称获得的内部文件显示，英国芯片设计商ARM将暂停与华为的全部业务。

该内部文件显示，ARM指示员工暂停与华为及其子公司的“所有在履行的合同，授权许可证和任何在商谈中的合同”，以遵守最近美国的贸易禁令。因为其设计包含“源自美国的技术”，因此，它认为自己受到了特朗普政府对华为销售禁令的影响。

ARM公司在一份声明中表示，正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”，ARM发言人拒绝就其与华为的合同目前的状况提供更多的信息。华为发言人在向The Verge发送的一份声明中说：“我们重视与合作伙伴的密切关系，但承认其中一些公司因为出于政治动机的决策而面临压力。”“我们相信这种令人遗憾的情况可以得到解决，我们的优先事项仍然是继续为全球客户提供世界一流的技术和产品。”