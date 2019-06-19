内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

ARM COO：我们重视与华为海思关系，正评估可行的解决方案

2019-6-19 14:34:19来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月19日消息 据财新网消息，自华为被美国政府纳入实体清单以来，ARM高管首度对外发声，称非常重视与华为和海思的关系，正在评估各种可行的解决方案。

报道称，ARM COO Graham Budd近日在接受媒体采访时表示，“我们正在评估各种可行的方案，并积极地跟各国的政策制定者、ARM在中国的合资公司、海思等沟通，希望此事能尽快得以解决。”

5月22日，BBC报道称获得的内部文件显示，英国芯片设计商ARM将暂停与华为的全部业务。

该内部文件显示，ARM指示员工暂停与华为及其子公司的“所有在履行的合同，授权许可证和任何在商谈中的合同”，以遵守最近美国的贸易禁令。因为其设计包含“源自美国的技术”，因此，它认为自己受到了特朗普政府对华为销售禁令的影响。

ARM公司在一份声明中表示，正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”，ARM发言人拒绝就其与华为的合同目前的状况提供更多的信息。华为发言人在向The Verge发送的一份声明中说：“我们重视与合作伙伴的密切关系，但承认其中一些公司因为出于政治动机的决策而面临压力。”“我们相信这种令人遗憾的情况可以得到解决，我们的优先事项仍然是继续为全球客户提供世界一流的技术和产品。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ARM华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有