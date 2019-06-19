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小米新机入网工信部：后置三摄+水滴屏

2019-6-19 15:16:38来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月19日消息 近日，小米新机入网工信部，代号为M1904F3BC；采用后置三摄和前面水滴屏设计。

据工信部照片了解到，这款小米新机型号为M1904F3BC，背面采用了后置竖排三摄，位于手机左上方；正面为水滴屏设计，屏幕尺寸为6.93英寸，前置摄像头位于手机正上方。另外，从后部没有看到指纹传感器，据猜测，可能会搭载屏下指纹。

尺寸方面为156.8×74.5×67mm，电池容量达3900mAh，为双卡双待手机。

目前还没有该手机的命名，配置等信息。

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关键词：小米

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