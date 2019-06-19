中国联通大规模集采100G WDM OTN设备：3中标人份额配比5:3:1

来自中国联通官网信息显示，2019-2020年中国联通100G WDM OTN设备集中采购招标正式开启。本次设备集采规模大，需要新建OTM/RODAM站2444端，扩容线路侧200G端口342个、线路侧100G端口40546个等等。此外，项目中标候选人为3个，将按照5:3:1分配，并为第一名和第二名特设两个激励包，各5%。

公告显示，该项目需要新建OTM/RODAM站2444端、SDN管控基础平台85套；扩容线路侧200G端口342个、线路侧100G端口40546个、线路侧10G端口3953个及相应规模的支路侧端口和SDN网元使能需求。

项目中标人数量为3个，每个中标人对应的份额如下：第一中标人中基本包1，份额为50%，第二中标人中基本包2，份额为30%，第三中标人中基本包3，份额为10%。两个激励包各5%，根据第一名和第二名的评审总价比值分配。

随着新兴业务的不断涌现，带宽需求飞速增长，传送网正向着大容量、智能化、多业务承载和调度灵活化方向发展，运营商也加大WDM OTN设备集采步伐。

今年3月，中国电信开启2019年100G DWDM/OTN(含ROADM)设备集中采购项目，拟集采约8500个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元。去年同期，中国电信集采购规模约4200个100Gb/s线路侧端口及相应的客户侧端口与公共单元，华为、中兴、烽火、上海诺基亚贝尔四家企业中标。

另据中国移动去年底公布的2018年至2019年WDM OTN设备集采结果显示，华为、中兴、烽火与上海诺基亚贝尔四家企业中标，共计中标端数315460端。其中华为、中兴、烽火、上海诺基亚贝尔这四家企业分别中得220502端、50813端、39310端、4835端。