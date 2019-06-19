小米京东618返场：直降千元，米家投影仪2999元新低

IT之家6月19日消息 小米618大促今日返场特惠：米家投影仪2999元，全场数码百货开启返场活动，直降好价：点此进入小米会场。

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米家投影仪上市售价3999元，今日直降至3299元，叠加每满千减百活动，实际到手价2999元新低，有需求的小伙伴可以考虑一下。

米家投影仪采用德州仪器0.47英寸DMD芯片，物理原生分辨率达到1080P。

采用德国欧司朗LED光源，官方标称ANSI亮度可达800流明，标准对比度为500:1，产品带有自动对焦以及左右±45°梯形校正，意味着你不需要把米家投影仪放在正中央，两侧也可以。

投射比可达1.1:1，在2米、2.5米和3米距离范围内可以分别投射出80、100、120英寸画面，还支持HDR10画质增强技术。采用小米电视相同的MIUI TV系统，内置了总输出功率可达20W的双单元扬声器。

产品硬件参数方面，选用Amlogic T968处理器，Cortex-A53 四核架构，搭配Mali T830图形处理器。接口方面，配备HDMI 2.0、USB 3.0、兼容Jack + S/PDIF的3.5mm 音频口，支持双频WiFi以及蓝牙4.1，可以方便的联动各种设备。

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