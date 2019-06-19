沃尔沃将与英伟达联合开发自动驾驶卡车AI系统

IT之家6月19日消息 据CNET报道，英伟达正将自己定位为无人驾驶技术研发的主要参与者。这家芯片制造商给了那些寻求扩大产品研发力度的汽车制造商提供了广泛的硬软件产品，让几乎我们每个消费者都能从中受益。今天，英伟达宣布了另一个将利用其优势的合作伙伴。

英伟达在本周二宣布，它将把英伟达的驾驶平台借给沃尔沃卡车公司，用于无人驾驶卡车的研发。虽然英伟达与其他合作伙伴的研发方向可能更加侧重于乘用车领域，但与沃尔沃的合作是为了实现无人驾驶技术在其它领域的应用，其中包括物流、建筑、公共交通甚至垃圾回收等。

为了更好地合作，沃尔沃卡车公司和英伟达的工程团队将共享在硅谷和沃尔沃在瑞典哥德堡的场地。团队将依赖AGX Pegasus平台处理车辆内部数据的计算，而驱动软件将负责处理传感器数据和规划路径。另外，该小组还将利用Nvidia的驱动模拟平台进行测试。

“自动化是沃尔沃集团的一个关键技术领域，”沃尔沃集团首席技术官LarsStenkvist在一份声明中说道，“通过这种合作关系，我们将进一步加快发展速度，进一步强化我们在自动化领域的技术积累，以满足不同细分市场的客户。”

英伟达打算将其系统尽可能多地应用于视听生态系统从开发到部署的各个部分。它正在与德国认证机构TVSD合作，为自动驾驶系统拟定一套类似于AVS的驾驶执照的测试标准，这一标准将在星座平台上完成。另外，英伟达的系统也在戴姆勒的无人驾驶汽车上面得到过应用。