捷豹I-PACE完成公共道路自动驾驶测试

IT之家6月19日消息 近日，谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶公司Waymo对捷豹I-PACE车型进行了公共道路自动驾驶测试。Waymo公司还计划于2020年将捷豹I-PACE汽车纳入到自动驾驶网约车车队中，正式开始商业化自动驾驶出行服务。

据悉，早在一年多前，Waymo公司就已经和捷豹路虎进行了合作，将捷豹I-PACE增加到了Waymo自动驾驶汽车车队中。2018年7月份的时候，Waymo获得了3辆捷豹I-PACE车型，并在旧金山进行了测试，以便收集和积累道路数据。而本次所进行的公共道路测试又将无人驾驶出行项目又向前推进了一步。

根据Waymo公司与捷豹所达成的合作协议，在运营开始后的两年内将会有2万辆捷豹I-PACE车型的改装款加入Waymo自动驾驶汽车出租车服务车队中，目标是提供每天百万次出行服务。历经多年的探索，Waymo公司已经逐步摸索出了自动驾驶技术商业形态，包括网约车、物流、私家车和公共交通等。

Waymo作为最早推出自动驾驶网约车出行服务的公司之一，在其“早期乘客项目（Early Rider）”中，曾为400名参与者提供过出行服务。这些乘客通过App即可免费预约自动驾驶网约车。未来，Waymo公司将是一家提供自动驾驶技术和服务的综合性服务商，而其旗下的自动驾驶网约车服务也将以全新的品牌进行运营，不过Waymo公司目前尚未公布其品牌名称。