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2019年6月底，微软将推动过时Windows 10 PC重大升级

2019-6-19 23:25:36来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月19日消息 当微软推出Windows 10 2019年5月更新时，微软表示，未经用户的许可，Windows 10将不再强制每六个月自动安装一次重大更新。

只要在支持期限内，你就可以继续使用过时的Windows 10版本，但是当操作系统真正到达服务期结束时，你将被迫更新计算机。

微软发布的一份文件指出，对2018 Windows 10更新四月版的支持将于2019年11月12日结束，而教育版和企业版用户将继续免费获得12个月长的补丁。

在未来几周内，微软计划开始对运行Windows 10 1803版本或更早版本的过时设备实施更新。该公司还计划使用其机器学习技术来确定兼容的硬件并推送最新的更新。

过时PC将在本月晚些时候收到大量更新

昨天，微软发布了针对2018 Windows 10更新十月版和2018 Windows 10更新四月版的新补丁。

在2018年4月更新补丁的发行说明中，微软已确认计划在2019年6月底将过时的设备更新到最新版本的Windows 10。

“我们将在2019年6月下旬开始更新运行2018年4月更新或早期版本Windows 10设备，以帮助确保我们将这些设备保持在服务安全状态，”微软在一篇支持文档的新帖子中表示。

在另一份支持文档中，微软提到它还开始培训其“机器学习模型”，该模型将自动启动兼容2018年4月更新PC的更新。

“我们现在开始构建和培训基于机器学习（ML）的部署过程，以更新运行2018年4月更新的设备或早期版本的Windows 10，以确保我们能够继续为这些设备提供服务并提供最新的更新、安全性更新和改进。”微软指出。

微软尚未透露是否还计划在已设置延迟功能更新的系统上强制更新。

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关键词：Windows 10微软

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