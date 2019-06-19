苹果正在升级为Mac推出的前4个iOS移植应用

IT之家6月19日消息 2018年的WWDC大会上，苹果公司宣布将自己旗下的四个iOS应用程序移植到Mac OS。这四个应用程序分别是新闻、语音备忘录、家庭和股票。但是这些应用程序显然没有受到Mac用户的欢迎，因为这四个十分“简陋”的应用并没有充分利用起Mac相比iPhone更加强大的功能。

好消息就是苹果正在改进它们。在本月早些时候，苹果发布了一款程序催化剂，这款催化剂简化了所有软件制造商将自己的iOS应用移植到Mac的过程。在WWDC接受媒体CNET采访时，苹果软件首席执行官克雷格·费德里吉(Craig Federighi)证实，去年发布的四款Mac iOS应用程序，将根据这款催化剂中应用的新技术进行重大更新。他同时还透露，这些应用程序将获得全新的设计，使它们更像一款Mac OS软件。

“这些应用正在得到改善”，Federighi说。“底层架构已经成熟。我们对这些应用进行了剖析，意识到它们实际上只是运行在不同的进程中的两个部分。现在这一切都是统一的。我们已经把它整合成了一个本地的Mac框架。我们去年构建的应用程序就是这样升级的。”

虽然这次的内容大部分是同开发者的对话——AppKit是用来构建MacOS应用程序的，UIKit是用来构建iOS应用程序的。但显而易见的是，对于众多Mac用户来说还是可以期待一下MacOS 10.15版本中的新闻、语音备忘录、家庭和股票这四款应用程序的更新。