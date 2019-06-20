碎屏版套装新低：华为 P30 Pro 8GB版5498元京东秒杀

IT之家6月20日消息 今天是京东618最后1天，自营手机返场也有很多不错的价格（点此前往主会场），华为 P30 Pro（8GB+128GB）珠光贝母碎屏险套装版日常售价5688元，今日秒杀直降至5498元近期新低价：点此购买。

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华为 P30 Pro 搭载 6.47 英寸双曲面全面屏，屏幕内置屏内指纹技术，顶部采用使用隐藏式听筒设计，采用磁悬发声屏技术实现更高屏占比，同时支持IP68级防尘抗水。

华为 P30 Pro 搭载 4000 万超感光徕卡四摄系统，DxOMark 评分再创 113 分纪录；四摄组成为 4000 万像素超感光摄像头（1/1.7 英寸传感器，27mm，f/1.6 光圈，OIS）+ 2000 万像素超广角摄像头（16mm，f/2.2 光圈）+ 800 万像素超级变焦摄像头（125mm，f/3.4 光圈，OIS）+ 华为 ToF 摄像头；支持自动对焦（相位对焦/反差对焦），整个系统可在等效焦距 16mm-1343mm 的范围内切换，实现 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦、50 倍数字变焦，并拥有 OIS 光学防抖及 AIS 智慧防抖。感光元件首创全新 RYYB 阵列设计，以黄色像素替换三原色中的绿色像素，进光量提升 40%。

华为 P30 Pro 搭载 7nm 双 NPU 麒麟 980 人工智能处理器，内置 4200mAh 容量电池，支持 40W 华为超级快充，30分钟疾速充电 70%；同时提供 15W 华为无线快充及无线反向充电功能。

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