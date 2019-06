IT之家6月20日消息 今日上午,小米创办人,董事长兼CEO@雷军在微博称,明天上午10点,小米将公布新系列手机。

雷军在微博称:“A new series of xiaomi phone will be announced tomorrow at 10:00 a.m.”(小米的新系列产品将在明天上午10点公布)。

小米手机官微也进行了预热,在信息里多次提到了“自拍”这一词。据之前爆料分析,此次小米的新系列手机或命名为CC系列。据昨日消息,小米官方宣布,在小米美图共建的AI美学实验室中即将诞生一款女性专属的定制手机,名字叫做“小仙女”,也是主打自拍。

具体的内容,还需等到明天上午10点的官方信息。