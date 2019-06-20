《英雄联盟》2019亚洲对抗赛赛程及票务信息公布

IT之家6月20日消息 据《英雄联盟》官网消息，2019《英雄联盟》洲际系列赛亚洲对抗赛（以下简称为：亚洲对抗赛）即将于7月4日至7月7日在韩国首尔的奖忠体育馆举行。届时将有毗邻赛区派出各自赛区内实力最为出众的队伍，彼此之间展开精彩激烈的召唤师峡谷角逐。

2019亚洲对抗赛将由小组赛、半决赛、决赛三个阶段组成。其中小组赛将于7月4日至7月5日两个比赛日完成，7月6日至7月7日，半决赛与决赛将相继进行。

根据赛事规则安排，来自LPL、LCK、LMS、VCS四个赛区的十二支队伍将共同参与到2019亚洲对抗赛的冠军争夺当中，其中LPL、LCK将分别派出春季赛表现最优的四支队伍参赛，而LMS、VCS则将各自派出两队，于亚洲对抗赛期间结成同盟，与LPL、LCK同场竞争。而这十二支参赛队伍的名单也已于此前确定，它们分别是：

LPL：iG、JDG、FPX、TES

LCK：SKT、GRF、KZ、DWG

LMS：FW、MAD

VCS：DBL、EVOS

此次售票平台为Interpark，具体信息如下：

【普通座位】

小组赛阶段：30,000（韩元）（约175元人民币）

半决赛阶段：40,000（韩元）（约233元人民币）

决赛阶段：50,000（韩元）（约292元人民币）

【VIP座位】

小组赛阶段：60,000（韩元）（约350元人民币）

半决赛阶段：80,000（韩元）（约467元人民币）

决赛阶段：100,000（韩元）（约584元人民币）

需要注意的是，所有门票均为单日票，购票者可以凭门票观看当天的所有比赛。门票将于6月20日-7月8日期间开售。所有门票均需在比赛现场兑换实体票。