《辐射：避难所Online》上线：支持安卓/iOS/模拟器

IT之家6月20日消息 今日《辐射：避难所Online》iOS平台正式公测，明日将开启全平台上线。

游戏介绍：



与《辐射 避难所》不同的是，在《辐射：避难所Online》中，作为监督者的您，将真正地踏上一段全新的旅程。避难所的前监督者雅各布·马奇神秘失踪，还带走了居民们赖以生存的带着资源优化装置。而您必须要在一片混乱中恢复避难所的正常运转，同时要与您的新朋友一起，踏上寻找雅各布的旅程。

《辐射》系列的玩家都对探索未知的废土有着强烈的欲望，在《辐射：避难所Online》中我们当然也会让大家的诉求得到满足。我们还原了联邦废土的每一个角落，让监督者们可以一步一个脚印地征服废土。在这场旅程中监督者们还可以拜访一些耳熟能详的场景：钻石城，红火箭，星光休息站……前方的道路是敌是友，这些都等您前来体验。

在狂野的废土上，您永远不知道下一秒会遭遇什么。《辐射：避难所Online》中的废土世界也会让各位监督者永远不会感到厌倦。在关卡中，监督者的战斗小队可能会在废墟中找到实用的补给，遭遇神秘的废土行商，也有可能遭遇极恶劣的生存环境。策略性地规划自己的探索路线，才能在这残酷的废土中存活！

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