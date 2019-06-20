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市场监管总局：6-11月开展2019网络市场监管专项行动

2019-6-20 12:32:45来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月20日消息 据市场监管总局官网了解到，今日，市场监管总局发布《市场监管总局等部门关于印发2019网络市场监管专项行动（网剑行动）方案的通知》。在6-11月开展2019网络市场监管专项行动，此次重点任务共七项。

此次行动总体目标是充分发挥网络市场监管部际联席会议作用，严格贯彻落实《电子商务法》有关规定，严厉打击网络市场突出问题，营造公平竞争的市场秩序。坚持依法依规监管、审慎监管、智慧监管、综合监管和协同监管，强化信用约束，规范电子商务行为，净化交易环境，保护消费者和经营者合法权益，提升网络商品和服务质量，促进电子商务持续健康发展。

重点任务共七项：

（一）着力规范电子商务主体资格，营造良好准入环境。监督电子商务经营者依法办理市场主体登记，规范电子商务主体资格，加强对社交电商、跨境电商经营者的规范引导。

（二）严厉打击网上销售假冒伪劣产品、不安全食品及假药劣药，营造放心消费环境。

（三）严厉打击不正当竞争行为，营造公平竞争的市场环境。

（四）深入开展互联网广告整治工作，营造良好广告市场环境。

（五）依法打击其他各类网络交易违法行为，有效净化网络市场环境。

（六）强化网络交易信息监测和产品质量抽查，营造良好消费环境。不断强化监管技术应用，探索应用网络交易信息监测的新方式，完善监测监管流程，有效发现网络交易违法线索。

（七）落实电子商务经营者责任，营造诚信守法经营环境。督促电子商务经营者特别是平台经营者履行法定责任和义务。监督电子商务经营者履行消费者权益、知识产权、个人信息保护等方面的义务，依法承担产品和服务质量责任，严格落实网络销售商品修理更换退货责任

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关键词：市场监管总局

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