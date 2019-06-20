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蜜桃海盐赛高！三星 Galaxy A60元气版新配色1429元正式发售

2019-6-20 13:54:10来源：IT之家作者：百竹责编：一乖评论：

IT之家6月20日消息 今日三星 Galaxy A60元气版新配色：蜜桃海盐版正式发售，高通骁龙675芯片+全功能NFC，售价1499元，京东现可使用售价下方70元优惠券，实付1429元到手：点此购买

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外观方面Galaxy A60元气版屏幕设计采用的是挖孔屏，6.3英寸的屏幕尺寸，分辨率为2340x1080，91%的屏幕占比率，LCD材质。实体指纹识别也放置在机身中间位置。

配置方面，Galaxy A60元气版搭载了高通骁龙675芯片，配备6GB+64GB/128GB内存组合，采用屏幕发声技术。手机搭载3500mAh容量电池，可满足用户一整天的使用需求，不过取消了3.5mm耳机孔。搭载SamsungOne UI支持夜间模式等功能、面部识别、Bixby语音助手等功能。

拍照当面，前置1600万像素镜，支持美颜。拥有后置三摄，3200万像素主摄像头（F1.7光圈）+500万像素虚化摄像头+800万像素123°超广角摄像头，加入了AI场景识别功能，可以自动识别场景进行修饰，帮助用户拍出更好看、更自然的照片。

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