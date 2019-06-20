中国首部快递业发展史《无处不在》上市：马云作序

IT之家6月20日消息 据中华人民共和国国家邮政局消息，中国首部快递业发展史《无处不在》重磅上市，吴基传（原邮电部部长、原信息产业部部长）、马云（阿里巴巴董事局主席）作序并倾情推荐。全书18万字，44篇人物小传，为你呈现300万从业大军的风火面孔。

官方表示，《无处不在》将快递业发展一手资料大公开，展现邮政业的波澜壮阔的发展历史，再现快递人奋斗不息的“小蜜蜂”精神，深挖各快递公司的人物关系与背后的故事，探寻各大快递公司的管理与经营智慧，揭秘快递业转型升级的未来趋势。

据悉，《无处不在》作者是中国邮政快递报社，该媒体团队从事于《中国邮政快递报》和《快递》杂志等报刊的出版。

【名人推荐】

吴基传原邮电部部长、原信息产业部部长

《无处不在》生动讲述了我国邮政业勇于开拓、敢于拼搏的进取精神，书写了波澜壮阔的行业史。

马云阿里巴巴董事局主席

这一群普通人，撑起了全世界最庞大、最复杂的物流系统，撑起了中国商业发展的基础设施。

王卫顺丰控股董事长

任何事情都在于，还没有遇到问题之前，要敢于去尝试，因为那时候还有资本和资源去做。永远是“富则变”，而不是“穷则变”。

陈德军申通快递董事长

互联网已成为基础设施，未来，平台化会替代公司化。所以我相信，没有一种商业模式是长期存在的，也没有一种竞争力是永恒的，需要不断颠覆、创新。

陈平宅急送创始人

企业改革总是会影响一些人，不愿意去做思想工作，不给对方调整的时间，只顾自己强行推进，有些人就站到了对立面。

聂腾云韵达股份董事长

有时候看着是笨方法，但却能更快地跑完全程。种一棵树，不但要浇水施肥，还要及时匡正，才能长得枝繁叶茂，做企业也如此。

喻渭蛟圆通速递董事长

对与错都是相对的，它寄托了人们对一种信念及个人方式的认同或否定。

赖梅松中通快递董事长

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。如果我们只让一部分人享受到好处，大部分人对这个企业就没信心了。

周韶宁百世集团董事长

一个行业的变革，一定来自外部力量。

崔维星德邦股份董事长

要分析你的竞争对手，柿子要找软的捏。选择行业的时候，不要被人家所迷惑，要发挥你的特长，在竞争当中才容易获胜。

余联兵优速快递董事长

做事情就像打井一样，如果不坚持深掘，无论打多么宽的井口都不可能得到太多水。