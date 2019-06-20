菜鸟裹裹发布年中寄件报告：上北深排前三，平均50分钟上门

IT之家6月20日消息 今天，菜鸟裹裹发布年中寄件报告，数据显示，用户寄件量同比增长175%，用户增长130%，平均上门时间已进一步提升为50分钟。

此前菜鸟裹裹上线了“0元退”功能，退、换货都实现了在家轻松躺寄、免费上门。当前，“躺寄”服务已覆盖全国2800多个区县。

年中寄件报告显示，一线城市寄快递需求持续强劲，菜鸟裹裹寄件最多的10城分别是上海、北京、深圳、广州、杭州、南京、苏州、天津、成都和东莞，它们寄件量都有翻倍增长；前10省份则是广东、浙江、上海、江苏、北京、山东、福建、安徽、河北和湖北。

与此同时，小镇青年快速崛起，出现数十倍的寄件量增长，这来自三四线城市指数级爆发。其中，张家口、承德寄件量增长超过40倍，增长前10的城市分别是张家口、承德、长治、吕梁、本溪、辽阳、佳木斯、衡水、鞍山和邵阳；西北省份则增长最快，内蒙古、山西、甘肃、辽宁、吉林排名靠前。

在“年中狂欢寄”期间，菜鸟裹裹用户人均寄快递在1.5-2件之间。年龄数据显示，90后已成为消费主流，使用裹裹寄快递最多，排行是90后、95后、85后、80后、70后；而85后人均寄件量最大，领先于90后、80后、70后和95后。

在互联网科技公司方面，热力图显示，华为最能寄，超过接下来的百度、小米2倍，远远领先于美团、腾讯、携程、网易、滴滴、京东、字节跳动等公司。