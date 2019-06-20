2019年6月守望先锋玩家段位分布统计：白金玩家最多

IT之家6月20日消息 外媒Vincenzo“SKULZ”Milella（esportstales.com）统计了2019年6月守望先锋第16赛季的玩家段位分布统计。

注：本文章数据来源于国际服，可能无法完全贴合当前国服的水平和状况。我们将这些数据和多个数据网站以及《守望先锋》游戏总监Jeff Kaplan在2月份公布的竞技模式段位分布情况进行了对比，分布情况十分接近，意味着我们可以信赖这一消息来源。当然，这一数据并未涵盖全部玩家数据，所以通常会偏向高分段的死忠玩家。不过好在这份统计的基数还是非常大的，尤其是对电脑端玩家的统计，所以该统计还是能够提供比较可靠的分布数据的。

电脑端玩家分数分布图：

青铜：5.2%

白银：14.6%

黄金：29.3%

白金：29.6%

钻石：12.7%

大师：5.5%

宗师：2.5%

电脑端玩家的平均排位Rank分数为2507分，位于白金分段。

Xbox端玩家分数分布图：

青铜：2.2%

白银：11.9%

黄金：29.8%

白金：34.2%

钻石：14.4%

大师：5.9%

宗师：1.0%

Xbox端玩家的平均排位Rank分数为2568分，同样位于白金分段。

PlayStation端玩家分数分布图：

青铜：2.5%

白银：12.1%

黄金：30.1%

白金：28.5%

钻石：14.8%

大师：5.4%

宗师：1.0%

PlayStation端玩家的平均排位Rank分数为2553分，依然位于白金分段。

数据概要（以玩家基数最大的PC端为基础进行整理概括）：

①大约一半的玩家都活跃在黄金及以下分段，能达到白金段位就已经超过大多数玩家了，因为它可以代表77%的玩家。

②白金分段玩家水平差距巨大。白金段位占据了PC端48.9%到77.2%共接近30%的玩家数，其中包含2500分左右的“白金守门员”和2900分-3000 分左右的“白金皇帝”。

③不能歧视青铜段位的玩家！钻石以上段位的玩家人数就非常有限了，但是青铜段位的玩家数甚至比钻石段位更加稀少！