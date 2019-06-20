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Kano发布自助教育Windows 10计算机，售价低于2056元

2019-6-20 21:36:08来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月20日消息 Kano是一家教育科技公司，旨在通过手动硬件设备向孩子们传授计算机和编码知识。该公司刚刚发布了其最新产品，一款自主构建的Windows 10计算机，用于创造性学习，售价不到300美元（约合人民币2056元）。

Kano PC是一款11.6英寸触控式，采用英特尔Atom处理器的平板电脑/笔记本电脑，以Windows 10 S模式运行，并配有一套创意和编码工具，旨在由学生自己组装。

学生将按照故事书一步一步来连接部件，这些部件在正确连接时会亮起，然后用透明外壳将其封闭起来。

Kano PC提供了揭开技术神秘面纱的工具，包括“计算机如何工作”体验，这款应用程序可让你使用二进制代码创建表情符号、修补触摸和声音，并使用处理器和内存，准确了解你按下计算机按键，对着麦克风说话或触摸屏幕等操作。

Kano PC还附带以下内容：

  • 制作艺术 - 学习使用Coffeescript编写高质量图像

  • Kano应用程序 - 通过简单的步骤和编程基础，制作几乎任何内容，包括魔法效果和冒险世界

  • Paint 3D - 制作和共享3D模型并将其发送出去进行打印

  • 我的世界：教育版 - 屡获殊荣的创意游戏学习平台

  • Microsoft Teams  - 获取新项目和内容，并分享你的工作

  • Kano Projects  - 直接向你的仪表板提供有关编码和创意的个性化项目

Kano和微软通过数百小时的课程支持PC的内容体验，这使得任何人都可以通过简单有趣的方式在课堂上介绍计算机科学。

通过Windows 10 S模式的运行，并预先加载优化软件和家长/教师仪表板--Kano PC为学校和家庭提供了一个安全的创意游乐场。

Kano PC还可以将你连接到免费的在线社区Kano World，你可以在这里安全地与150个国家/地区的数十万制造商进行制作、共享和播放，这些制作者已发布了超过一百万个真实应用程序，并编写了超过7000万行代码。

现在可以在Kano.me和Microsoft Store以299.99美元/299.99英镑的价格预订Kano PC，Kano.me将在全球范围内销售这款设备。教育经销商和美国、加拿大和英国选定的零售商从2019年10月21日开始销售该产品。

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关键词：Windows 10教育

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