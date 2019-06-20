官方宣布：全新马自达3将抛弃车辆中控大屏幕

IT之家6月20日消息 近日一贯特立独行的汽车制造商马自达决定将旗下车辆的中控大屏移除，计划于今年面世的全新一代马自达3（国内称Axela昂克赛拉）将成为马自达首款没有中控大屏的车型。在马自达官方发布的渲染图中可以看到，全新马自达3没有了现款悬浮式的7英寸中控大屏幕，取而代之的是尺寸类似收音机的一块小屏幕。

如今，类似平板电脑的触摸式中控大屏幕在汽车领域已经无处不在，尤其是以特斯拉为代表的造车新势力甚至完全抛弃了传统的实体按键，所有功能均集成在一整块竖向的中控大屏幕上。在支持者看来，这种设计无疑代表着现代乃至未来，传统的实体按键则应该被扔进垃圾桶；而在反对者看来，中控大屏幕尚不能完全取代实体按键。但是无论双方如何争执不休，越来越多的汽车厂商选择摒弃或减少实体按键，同时增大中控屏幕尺寸已经成为了不争的事实。

但马自达的相关负责人称，取消中控大屏并非是草率做出的决定。马自达的研究认为，触摸屏会导致驾驶者在驾驶过程中分心，从而影响行车安全。马自达北美HMI和信息娱乐公司首席工程师Matthew Valbuena说：“经过我们的研究，发现当司机在驾驶过程中操作车辆的中控大屏时，他们都会无意中给方向盘上施加一个力矩，导致车辆偏离当前车道。而且，当司机需要操作中控大屏时就必须将视线离开前方，这样又增加了出事故的风险。所以，我们小手一点，中控大屏就不复存在了！”

当然了，马自达并不会坐视不理消费者对于多媒体娱乐等迫切的需求。全新的马自达3使用了一个抬头显示器，这个抬头显示器可以向挡风玻璃投影显示信息。而至于空调、音量等功能，则依旧由传统中控台上的实体按键来实现：毕竟，实体按键有扎实的触感反馈，可以方便司机在驾驶过程中进行盲操，无需承担额外的风险。