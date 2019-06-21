《英雄联盟》2019全球总决赛举办城市、场地和日期公布

IT之家6月21日消息 据英雄联盟赛事官方信息，2019全球总决赛举办城市、场地和日期公布。2019年《英雄联盟》全球总决赛将首先从柏林的入围赛开始打响，LPL 3支队伍都将从小组赛开始2019年全球总决赛征程。

入围赛将在LEC演播室举行，十二个战队为争夺四个小组赛名额而战斗。入围赛的日期如下：

入围赛: 10月2-5日

入围赛: 10月7-8日

以下十二只战队将参与入围赛，前四名将会晋级小组赛：

巴西赛区战队

俄罗斯赛区战队

LCK赛区三号种子战队

LCS赛区三号种子战队

LEC赛区三号种子战队

日本赛区战队

拉丁美洲赛区战队

LMS赛区三号种子战队

大洋洲赛区战队

东南亚赛区战队

土耳其赛区战队

越南赛区二号种子战队

小组赛:

在入围赛结束后，小组赛比赛将在同样位于柏林的Verti音乐厅继续进行。小组赛的日期如下：

小组赛: 10月12-15日

小组赛: 10月17-20日

以下是直接获得小组赛名额的战队:

LCK赛区一号种子战队

LCK赛区二号种子战队

LCS赛区一号种子战队

LCS赛区二号种子战队

LEC赛区一号种子战队

LEC赛区二号种子战队

LMS赛区一号种子战队

LMS赛区二号种子战队

LPL赛区一号种子战队

LPL赛区二号种子战队

LPL赛区三号种子战队

越南赛区一号种子战队

四分之一决赛和半决赛：

从小组赛突围的八支战队将会来到位于西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫，进行四分之一决赛和半决赛；四分之一决赛:时间为10月26-27日，半决赛:时间为11月2-3日。

总决赛：

2019年全球总决赛的决赛将会在法国巴黎的雅高酒店竞技场进行；时间为11月10日。

门票的相关信息将会在接下来的数周内放出。