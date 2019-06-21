《绝地求生》首个全明星赛来了，将于8月9日-11日在韩国首尔举行

IT之家6月21日消息 据绝地求生官方赛事消息，《绝地求生》（PUBG）首个全明星赛将于8月9日至8月11日在韩国首都首尔举行。

据介绍，世界最强的PUBG选手为捍卫赛区的荣誉，为瓜分50万美元的奖金池而汇聚一堂。PUBG全明星赛的参赛队伍是由各地区通过符合自身特色的选拔方式筛选出4名选手组成一个队伍代表赛区出战。

参加PUBG全明星赛的队伍所属联赛与地区如下：

PCL (PUBG Champions League)

NPL (National PUBG League)

PEL (PUBG Europe League)

PJS (PUBG Japan Series)

PKL (PUBG Korea League)

PML (PUBG Master League)

Southeast Asia

Latin America

Oceania

据了解，PUBG全明星赛是PCL夏季赛前最后的国际比赛，同时也是向着PGC（PUBG Global Championship）最后冲刺之前重整队伍的绝佳机会。

在PUBG全明星赛中，您能体验到有别于常规联赛的魅力，不只是顶级选手的精彩操作，还能沉浸体验到游戏的乐趣。

PUBG全明星赛将于首尔奖忠体育馆举办，无法亲临现场的玩家朋友们不要难过，届时您也可以通过斗鱼、虎牙、企鹅直播等直播平台收看比赛!