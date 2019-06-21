IT之家6月21日消息 华米AMAZFIT智能手表2今日10点开启预售：搭载黄山1号AI芯片，支付宝离线支付以及NFC功能，标准版999元。

AMAZFIT智能手表2配备了微晶锆陶瓷表身，质地亲肤、温润如玉、硬度极高，历经35天精密加工，24道复杂工序而来。2.5D水漾屏，拥有326PPI视网膜级高清分辨率。

AMAZFIT智能手表2采用高通4核处理器，512M运行内存，4GB eMMC存储空间，可存储500+首歌。内置eSIM通讯模块，这是华米第一款4G VoLTE通话手表，不仅支持移动、联通、电信，更拥有28小时独立通信续航能力，此外还拥有10种运动模式。

AMAZFIT智能手表2配备了支付宝离线支付以及NFC功能，不仅具备百城公交、银联闪付、门禁模拟、解锁智能门锁等技能，更配备了由公安部第三研究所签发的公民网络电子身份标识——eID。

AMAZFIT智能手表2配备ECG高精度心电传感器，60s即可获得一张非处方心电图；配备BioTracker PPG，24小时不间断精准心率监测；黄山1号AI芯片配合高通处理器，实现PPG&ECG心律不齐含房颤本地实时甄别。引入huami-PAI健康评估系统，为健康状况跑分。