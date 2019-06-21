雷军：小米CC是什么？做一款年轻人的拍照旗舰

IT之家6月21日消息 今日上午10点，小米创办人，董事长兼CEO雷军官宣了小米的新系列：小米CC。随后，雷军解读小米CC是什么？做一款年轻人的拍照旗舰。

小米CC是什么？

小米是个年轻的品牌，在9年时间里米粉陪伴着我们一起成长。在当时，用互联网的模式做手机，我们只有一个简单的想法，就是做一台让自己喜欢、觉得够酷的智能手机。荣幸的是，正值青春年少的一群数码“发烧友”成为了我们最初的用户，并陪伴至今。

2018年第四季度，我们完成了手机品牌的梳理，在2019年初宣布了小米和Redmi的双品牌策略。Redmi品牌的独立，让小米手机有了更多想象空间。一方面以探索创新科技、追求极致体验的方式高飞，另一方面也可以专注细分市场做出更有针对性的特色产品。所以今天，小米CC来了，这将是属于全球年轻人的潮流手机。

艺术生定义的年轻潮流外观

要想做出一款年轻人喜欢的手机，就需要让他们自己来定义。所以，小米CC的产品团队是一群Chic & Cool的90后，作为小米内部最年轻的产品团队，他们有着天然的脑洞基因和跳脱的个性。

不同于以往的小米产品团队，CC产品团队中艺术和美术专业出身超过半数，他/她们凭着“艺术生”的追求和审美去设计自己喜欢的产品。除了本能美感的支撑，也不怕天马行空，这一次，想真正用年轻人的想法重新定义潮流手机。

不止是Colorful，更要Creative。潮流手机外观要能够跟随年度流行的色彩趋势，更要用最好的外观工艺去实现别人不敢想的设计。

一款“双C位”的拍照旗舰

年轻人渴望被了解，有展示自我的欲望。他们爱拍照爱分享，希望展现自己的美给众人。这些，在小米内部，CC团队最懂！

所以小米CC，就是要做一款年轻人的拍照旗舰。无论后置还是前置自拍，小米CC的硬件都将会是最好的解决方案，并全新引入「小米x美图AI美学实验室」的高级美学理念，将先进的相机硬件和美颜科技深度结合，打造前后Camera & Camera的“双C位”拍照体验。

我们知道，有很多友商都在说“更多年轻人选择”，再好不过！但是我们认为，年轻不是口号，不是用来笼络年轻人的幌子，更不能是低价和阉割的借口。我们不敢妄图揣测年轻人的想法，或是替他们归纳总结，因为每个年轻人都是不同的。

我们特简单，够出色、够真诚、够直接，就是所有年轻人的好选择。

小米CC，属于全球年轻人的潮流手机。