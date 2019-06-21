中国移动：6月25日，将在上海正式发布“5G+计划”

IT之家6月21日消息 中国移动通信集团有限公司官方微博今日上午宣布：6月25日，中国移动将在上海正式发布“5G+计划”。

今年6月6日，工信部正式颁发5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年。5G具有高速率、广连接、低时延等特征，是推动各行各业数字化、智能化发展的关键基础设施，正在成为引领融合创新、激发新型信息消费的新动力，成为促进产业升级、驱动经济持续增长的新引擎。

早在2012年，中国移动就启动了5G研发工作，并在ITU、3GPP中牵头32个关键标准项目，在全球电信运营企业中排名首位。累计提交标准提案2700余篇，在全球电信运营企业中网络领域提案数排名第一、无线领域提案数排名第二，申请5G专利超1000项。由中国移动牵头的5G网络架构标准成为首次由中国公司主导的新一代移动通信网络架构。

目前，中国移动已在全国开展了面向14个重点行业74个场景的5G应用创新。如在央视春晚上，通过中国移动的5G网络，在深圳分会场历史性地实现了4K超高清内容传输；在今年“两会”上，通过移动5G网络实时直播“两会”4K高清视频；凭借移动5G超低延时的特性，实现了全国首例基于5G的远程人体手术，由3000公里外的神经外科专家，成功为患者完成了“脑起搏器”植入等。

在4G发展时代，中国移动作为全球最大的电信运营商，共建设241万个4G基站，覆盖99%以上人口，4G用户数超过7亿。如今，在中国5G商用迈出实质性步伐之际，中国移动将如何建设部署5G网络、如何让5G赋能各行业、如何通过5G改变社会和人们的生活，令社会各界瞩目。

这些关注将在6月25日中国移动在上海举办的“5G+共赢未来”发布会上揭晓答案。中国移动将发布5G标识、5G+硬核能力体系、5G终端先行者升级计划、5G+行业应用等系列内容。这一切，将为合作伙伴、广大客户描绘出一幅全方位、立体化、体系化的5G蓝图。