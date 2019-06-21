《魔兽世界》加入全新的坐骑装备系统，让玩家定制自己的骑乘体验

IT之家6月21日消息 今日午间，魔兽官方发布消息：为了让你在艾泽拉斯的旅途更为便利，我们加入了全新的坐骑装备系统，让玩家定制自己的骑乘体验。通过此系统，玩家可以获得和购买全新的坐骑装备，让坐骑获得特殊效果，如水上行走、提高地面移动速度等等。

你可以通过全新的订制系统，让你的坐骑获得史诗级的提升。你可以获得和购买全新的坐骑装备，装备可以在坐骑收藏中查看，并会应用于你召唤的任何坐骑，帮助你迎接旅途中的各种挑战。

装备名称：垂钓翁的踏水板

功能：让你可以在骑乘状态下在水面上行走。受到伤害则取消此效果。

如何获取：已经获得水黾坐骑的玩家会收到纳特·帕格发来的邮件，里面会附上全新的物品垂钓翁的踏水板，此物品会绑定你的暴雪账号，可以让你的任意坐骑拥有水上行走的能力。

如果你还未获得水黾坐骑，就需要和《熊猫人之谜》的垂钓翁的声望达到崇拜。声望达到崇拜之后，你就可以购买全新的坐骑装备——垂钓翁的踏水板。

装备名称：快步护蹄

功能：使坐骑在地面的移动速度提高20%。不与其它骑乘加速效果叠加。

如何获取：请咨询你所在区域的附魔师，或者在拍卖行购买。玩家的《争霸艾泽拉斯》附魔专业技能等级至少要达到155才能学习和制作此物品。一骑绝尘吧！

装备名称：鞍座降落伞

功能：在你的坐骑装备槽中安装紧急降落伞，会在高空中离开坐骑时打开。

如何获取：请拜访你家附近的裁缝，或者去拍卖行看看。玩家的《争霸艾泽拉斯》裁缝专业技能等级至少要达到150才能学习和制作此物品。此安全装置已经经过了飞艇船长的批准。

装备名称：舒心驭手骑甲

功能：装备到你的坐骑装备槽，让你可以在骑乘状态不会被眩晕。无法在战场或竞技场使用。

如何获取：请咨询你所在区域的制皮师，或者在拍卖行购买。玩家的《争霸艾泽拉斯》制皮专业技能等级至少要达到150才能学习和制作此物品。

装备名称：充气护蹄

功能：让你可以在骑乘状态下在水面上行走。受到伤害则取消此效果。

如何获取：请咨询你所在区域的锻造师，或者在拍卖行购买。玩家的《争霸艾泽拉斯》锻造专业技能等级至少要达到150才能学习和制作此物品。

快为坐骑穿上全新的装备，艾泽拉斯的冒险在等着你。注：部分坐骑（如飞天魔像）将无法从坐骑装备系统获益。