华为nova5 Pro星耀限定版公布，印制nova全新标识

IT之家6月21日消息 在正在进行的华为nova5系列发布会上，华为何刚除了带来绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色四款标准颜色外，还推出了华为nova5 Pro星耀限定版，这一版本有着全新的nova视觉标识。

华为nova5 Pro手机机身厚度为7.33mm、重171g，正面采用6.39英寸的OLED屏幕，具备高达91%的TP屏占比。

除了全新的配色，华为nova5系列还有全新的创意保护壳供用户选购。