华为nova5 Pro星耀限定版公布，印制nova全新标识

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月21日消息 在正在进行的华为nova5系列发布会上，华为何刚除了带来绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色四款标准颜色外，还推出了华为nova5 Pro星耀限定版，这一版本有着全新的nova视觉标识。
华为nova5 Pro手机机身厚度为7.33mm、重171g，正面采用6.39英寸的OLED屏幕，具备高达91%的TP屏占比。
除了全新的配色，华为nova5系列还有全新的创意保护壳供用户选购。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有