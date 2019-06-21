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华为nova5 Pro星耀限定版公布，印制nova全新标识

2019-6-21 15:20:00来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月21日消息 在正在进行的华为nova5系列发布会上，华为何刚除了带来绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色四款标准颜色外，还推出了华为nova5 Pro星耀限定版，这一版本有着全新的nova视觉标识。

华为nova5 Pro手机机身厚度为7.33mm、重171g，正面采用6.39英寸的OLED屏幕，具备高达91%的TP屏占比。

除了全新的配色，华为nova5系列还有全新的创意保护壳供用户选购。

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关键词：华为nova5 Pro

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