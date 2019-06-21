【IT之家开箱】华为nova5 Pro图赏：微光朦胧，神秘梦幻

IT之家6月21日消息 华为今天在武汉正式发布了华为nova5系列手机，作为华为nova系列的一次重大转折，华为nova5 Pro手机让我们再次感受到nova系列对时尚潮流之美的不断追求。

IT之家有幸提前拿到华为nova5 Pro手机，一起来看看华为nova5 Pro手机的图赏吧。

华为nova5 Pro手机采用一块6.39英寸的OLED水滴屏，整个正面屏占比高达91%。这块屏幕分辨率达到2340x1080，像素密度为403PPI。

在配色上，nova5系列提供了绮境森林、珊瑚橙、仲夏紫、亮黑色四种颜色，IT之家拿到的华为nova5 Pro手机是仲夏紫款，整个手机质量为171克，厚度仅为7.33毫米，拿到手中非常的轻薄舒适。

华为nova5 Pro手机正面搭载一颗3200万像素的摄像头，支持全新的“人像超级夜景”自拍功能。

值得注意的是，华为nova5系列手机首次用上了光学屏内指纹技术，华为nova5系列手机屏内指纹识别采用多线程双比对算法，解锁速度提升高达50%。

华为nova5 Pro手机背面采用3D炫光设计，以镜头为原点，整个华为nova5 Pro手机背面颜色呈现放射状光芒，同时蓝紫渐变与梦幻的光影空间感也使整机观感非常通透无暇。

华为nova5 Pro手机背面采用全能后置AI四摄，四颗摄像头分别是4800万像素的高清主摄、1600万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头以及200万像素的背景虚化镜头。

华为nova5 Pro手机背面左下角的位置则是华为标志性的英文Logo。华为nova5 Pro手机支持NFC读卡器模式、点对点模式以及卡模拟模式，可以实现公交卡、门禁卡、车钥匙、移动支付等功能。

华为nova5 Pro整个边框采用的是与整体一致的蓝紫色设计，手机顶部是副麦克风以及SIM卡槽，这里华为nova5 Pro支持双卡，其中卡槽2还支持NM存储卡。

华为nova5 Pro手机搭载麒麟旗舰980芯片，内存和存储方面，华为nova5 Pro手机标配8GB LPDDR4X内存，存储空间有128GB版和256GB版。

华为nova5 Pro手机右侧是音量+/-键以及锁屏键。

华为nova5 Pro手机底部分别是主麦克风、Type-C接口以及扬声器。这里，华为nova5 Pro标配40W超级快充插头。

华为nova5 Pro手机配件还是非常给力的，除了手机本体外，还有10V/4A超级快充充电器，同时还有3.5毫米耳机以及耳机转换线和透明硅胶保护壳。

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