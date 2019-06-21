《光环：致远星》PC版将于下周面向更多玩家开启测试

IT之家6月21日消息 在本次微软E3 2019发布会上，《光环：致远星》现任的开发团队343工作室宣布该游戏PC端Beta版的首次测试将于下周开启，但343工作室并没有确定《光环：致远星》具体的测试时间，同时表示如果发生一些意外情况也可能变更计划。本次PC版的测试将面向更多的玩家群体，以收集玩家们的反馈意见。各位玩家也可以通过点击下方的链接免费注册成为该内测组的一员：

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343工作室表示，《光环：致远星》PC Beta版的制作工作已基本完成，但它仍需要进行更加多样化的测试。343工作室希望能通过本次测试发现游戏中存在问题，给《光环》玩家们带来更加完善的游戏体验。虽然本次的《光环：致远星》测试并不会面向所有玩家，但具体的游戏内容和细节将会向所有的玩家们公开。

《光环：致远星》是大作《光环：士官长合集》登陆PC的首部作品，在PC版的《光环：士官长合集》中《光环：最后一战周年纪念版》、《光环2：周年纪念版》、《光环3》、《光环4》以及《光环：致远星》在Steam和微软官方商城每款售价10美元（约合70元人民币），《光环3：ODST》的战役部分售价5美元（约合35元人民币）。

届时，喜欢《光环》系列游戏的玩家们可以在Steam平台购买这款游戏。