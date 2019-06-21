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滴滴再拓展日本业务，开通北海道出租车服务

2019-6-21 16:39:07来源：新浪科技作者：张俊责编：骑士评论：

6月21日下午消息，滴滴日本今日宣布在北海道地区上线出租车召车服务。这是继东京、京都、大阪和兵库县提供服务以来，滴滴在日本业务取得的又一重要进展。此外，滴滴也计划在今年逐步将业务拓展到更多的日本城市。

北海道是日本面积最大的岛屿，也是世界著名的旅游胜地。北海道观光振兴机构数据显示，当地计划在2020年吸引150万中国游客来访。滴滴此次服务上线涵盖札幌、函馆和富良野等热门景区。

自去年9月上线大阪以来，滴滴与当地出租车公司合作，并引进车队管理和调度系统“谷雨”，赋能当地出租车合作伙伴。另外滴滴国际版App接入当地生活类App谷歌地图和Yahoo！Transit，并在今年五月底与知名支付App PayPay达成战略合作，丰富了乘客的支付渠道。

滴滴日本副社长林励表示：“我们坚信创新科技赋能传统产业，才能促进社会的进步。滴滴希望作为中国科技品牌的代表，凭借在智慧交通和出行领域的经验，与当地出租车公司、出租车司机、乘客以及行业内的相关人士保持密切的互动，为日本本地居民以及旅日游客提供更加方便、快捷的出行方案。”

此外，滴滴还打通了中日漫游功能，现在滴滴大中华区用户可在日本直接打开滴滴出行App呼叫出租车。针对漫游用户的需求和使用习惯，滴滴提供端内中日文字实时互译，方便日本司机与乘客交流，并提供全天候中文客服支持。此外漫游乘客还可以使用支付宝、微信支付以及国际信用卡缴付车费。

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关键词：滴滴日本

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