华为平板M6现场实拍图赏：四声道扬声器

IT之家6月21日消息 今日下午，华为nova 5系列新品发布会在武汉召开。会上，华为正式发布了华为平板M6系列。华为平板M6拥有8.4英寸与10.8英寸两个版本。现在IT之家为大家带来华为平板M6的现场实拍图赏。

配置方面，华为平板M6系列搭载麒麟980处理器；采用四声道立体声，畅享天籁；华为锐屏显示增强技术，画面更清晰色彩更饱满；2K屏搭配高屏占比设计，带来沉浸感十足的观影体验。

华为平板M6系列支持GPU Turbo 3.0，畅爽游戏体验，整体性能大幅提升。大容量电池，带来强劲续航，更有18W快充。并且支持平行视界，提升安卓应用的横屏使用体验。

此外，华为M6平板支持2048级手写笔，支持华为HiLink智能家居连接，采用全新磁吸键盘。

价格方面，华为平板M6 8.4英寸4GB+64GB WiFi版售价1999元，4GB+128GB WiFi版售价2399元，4GB+64GB 全网通版售价2399元，4GB+128GB 全网通版售价2699元。

华为平板M6 10.8英寸4GB+64GB WiFi版售价2299元，4GB+128GB WiFi版售价2699元，4GB+64GB 全网通版售价2699元，4GB+128GB 全网通版售价3499元。