华为nova5 Pro体验：年轻人的自拍神器，更是告别电量焦虑的好伴侣

华为nova系列自诞生以来就因其时尚的外观和出色的自拍效果深受年轻人的喜爱，作为华为P系列、Mate系列之后又一主力机型，华为在6月21日正式发布了华为nova5系列手机。

IT之家已经提前拿到华为nova5 Pro手机，一起来看看华为nova5 Pro手机的具体表现如何。

一、屏幕与外观

华为nova5 Pro手机采用一块6.39英寸的OLED水滴屏，整个正面屏占比高达91%。华为nova5 Pro这块屏幕分辨率达到2340x1080，像素密度为403PPI。

在配色上，华为nova5系列提供了绮境森林、仲夏紫、珊瑚橙、亮黑色四种配色。IT之家拿到的华为nova5 Pro手机是仲夏紫款，整个手机质量为171克，厚度仅为7.33毫米，拿到手中非常的轻薄舒适。

华为nova5 Pro手机正面搭载一颗3200万像素的摄像头，支持全新的“人像超级夜景自拍”功能。

值得注意的是，华为nova5系列手机首次用上了光学屏内指纹技术，华为nova5系列所采用的屏幕指纹技术采用了3P的超广角镜头，其有效解锁面积提升30%，进光量提升230%，曝光时间缩短70%。另外，华为nova5系列手机屏内指纹识别采用多线程双比对算法，解锁速度提升高达50%。

华为nova5 Pro手机背面采用3D炫光设计，我们可以看到，以镜头为原点，整个华为nova5 Pro手机背面颜色呈现放射状，同时紫色渐变的设计也非常的通透无暇。

华为nova5 Pro手机背面采用后置四摄设计，四颗摄像头分别是4800万像素的高清主摄、1600万像素的超广角镜头、200万像素的微距镜头以及200万像素的景深虚化镜头。

华为nova5 Pro手机背面左下角的位置则是华为标志性的英文Logo。

华为nova5 Pro整个边框采用的是与整体一致的紫色设计，手机顶部是副麦克风以及SIM卡槽，这里华为nova5 Pro支持双卡，其中卡槽2还支持NM存储卡。

华为nova5 Pro手机右侧是音量+/-键以及电源键。

华为nova5 Pro手机底部分别是主麦克风、USB-C接口以及扬声器。这里，华为nova5 Pro标配40W超级快充充电头。

华为nova5 Pro手机配件还是非常给力的，除了手机本体外，还有10V/4A超级快充充电器，同时还有3.5毫米耳机以及耳机转换线和透明硅胶保护壳。

总的来讲，华为nova5 Pro整体非常耐看，相比于其他手机，轻薄的机身确实在日常使用中不会出现负重感。接下来让我们一起看看华为nova5 Pro手机在日常使用中的一些表现吧。

二、性能表现

华为nova5 Pro手机采用了麒麟980芯片，而华为nova5则是华为首款采用了麒麟810芯片的手机。麒麟980与麒麟810均采用台积电7纳米工艺制程。麒麟980是全球首款支持2133MHz LPDDR4X的手机SoC芯片，IT之家拿到的这款采用的是搭载8GB LPDDR4X内存的华为nova5 Pro。

另外华为nova5所采用的麒麟810芯片首次搭载华为自研的达芬奇计算架构，这颗SoC则是采用全新的2xA76+6xA55架构，GPU则是Mali-G52。

作为一个面向年轻人群的品牌，华为nova5系列获得了泰尔五星游戏手机称号，接下来，我们通过几款对手机性能要求较高的游戏看看华为nova5 Pro在性能上的具体表现。

我们最先测试的是《QQ飞车》。根据腾讯官方的描述，《QQ飞车》在高性能模式下可以达到60帧。

在进行了一局《QQ飞车》比赛后，我们看到华为nova5 Pro全程表现流畅，并且对硬件性能进行了充分的压榨，华为nova5 Pro在整个游戏过程中帧率始终稳定在60帧，整个游戏过程也是非常顺畅的。

作为风靡全球的MOBA手游，《王者荣耀》在高性能模式下对手机硬件性能要求非常高，在进行一整局的《王者荣耀》后，我们看到，华为nova5 Pro手机在正式进入游戏后全程都稳定在60帧。

华为nova5系列手机在以上主流游戏中始终都能以稳定的帧率运行，得益于其搭载的升级版GPU Turbo技术，给玩家流畅的游戏体验。

在另一款热门游戏《和平精英》中，我们看到华为nova5 Pro表现也是非常出色的。在手机所能达到的最高特效中，华为nova5 Pro全程帧率稳定，始终保持在40帧上下。

在一局《和平精英》之后，通过测温枪测温我们发现，华为nova5 Pro整体稳定在37至39度之间，整个温度还是可以接受的。

在升级的GPU Turbo技术的加持下，我们看到华为nova5 Pro手机的游戏性能得到了增强，目前这一技术已经支持全球85款主流游戏。

总的来讲，华为nova5 Pro在游戏表现上整体的体验就是稳定和流畅，一般的应用场景不会超过手机游戏对系统硬件的需求。可以说，华为nova5 Pro确实在性能上表现出色。

三、拍照体验

华为nova5 Pro在相机配置上有不少的升级，后置4800万AI四摄也让华为nova5 Pro在拍照能力上得到更大的提升。

其中4800万像素超清主摄像头光圈大小为F/1.8,1600万像素广角镜头光圈大小为F/2.2，200万像素微距镜头光圈大小为F2.4，200万像素虚化镜头光圈为F2.4。

华为nova系列一直以出色的自拍体验备受用户好评，此次华为nova5 Pro手机的前置摄像头也有大幅提升，达到了3200万像素，接下来我们就看看华为nova5 Pro在自拍上的表现吧。

华为nova5 Pro手机支持AI自拍，在这一模式的加持下，整个人物皮肤质量提升了不少，另外，人物拍摄的面部主体也非常的清晰。

我们看到华为nova5 Pro手机的自拍算法更接近最为原始的审美感受，并不会像一些美颜软件那样过分的修饰人物的面部细节，反而是对人物整体进行了精细的增强。

▲小姐姐特别说明，这是开了AI美拍模式的照片，F/2,1/50，ISO160

除了AI美拍，华为nova5 Pro还支持人像超级夜景自拍，在弱光或黑暗模式下，华为nova5 Pro同样可以带来近乎正常光线的拍照体验。

以下的测试样张在弱光情况下拍摄，我们看到在超级夜景自拍的加持下，华为nova5 Pro可以提高整个人像面部的亮度，同时也能很好的拍摄出高质量的自拍照片。

▲人像超级夜景自拍，F/2,1/33,ISO500

我们再来看一下华为nova5 Pro的微距镜头。官方建议在4厘米位置处拍摄，通过样张我们看到，在超级微距模式的加持下，最前面的花朵拍摄主体边缘清晰，且没有明显的涂抹现象。

▲F/2.4，1/100，ISO64

在另外一张样张中，我们也同样看到存在曝光不足的问题，但是被摄主体清晰，没有涂抹现象。

▲F/2.4，1/175，ISO50

在华为nova5 Pro的人像模式下我们看到，整个人物主体与背景之间隔离较为清晰，相比于正常拍摄模式，华为nova5 Pro手机的人像模式在人物面部亮度提升上做得很好。

▲人像模式，F/2.4，1/100，ISO250

▲正常拍摄模式，F/1.8，1/100，ISO200

华为nova5 Pro手机白平衡以及显色性表现不错，画面并没有过度的色偏，整体还是非常讨人喜的，画面细节细腻锐利。

▲F/1.8，1/100，ISO64

此次华为nova5 Pro的超广角镜头为景观的拍摄提供了更好的支持，在实拍中我们看到，使用超广角模式可以轻松获得更宽广的视野，尤其适合拍摄建筑物和自然风光。不过，华为nova5 Pro的超广角镜头略有畸变问题，相信后续随着系统更新，这一问题会被修复。

▲超广角镜头，F/2.2，1/135，ISO50

▲正常1倍变焦下拍摄，F/1.8，1/100，ISO64

利用华为nova5 Pro手机普通模式拍摄夜景，我们看到远处较亮的灯光部分显示较为清晰，不过近处较暗的部分噪点问题还是存在的。在手持夜景模式下，华为nova5 Pro手机利用长曝光+多帧防抖校准让整个夜拍画面的亮度得到了很大的提升，同时，暗处的噪点问题也得到解决。在AIS防抖的加持下，用户不需要架设三脚架就能稳定地输出高质量的夜拍照片。

▲正常模式下拍摄夜景，F/1.8,1/60,ISO400

▲超级夜景模式，F/1.8,4,ISO250

总的来讲，华为nova5 Pro手机在拍摄表现上进一步得到了强化，有了前置的人像超级夜景自拍以及后置微距镜头和虚化镜头后，华为nova5 Pro基本上可以应付所有的生活场景的拍摄需要。这对于年轻人来讲是个不错的功能。

更多样张：

四、系统体验

华为nova5 Pro手机搭载EMUI 9.1.1系统，支持华为独家推出的全新制度文件系统EROFS，这套系统最早是在华为P30系列上推出，此次华为nova系列也有机会体验EROFS。

另外，华为nova5 Pro还支持全功能NFC，支持华为的“一碰传”技术，可以通过这一技术快速的与MateBook建立连接传输文档。同时，华为nova5 Pro手机还支持模拟门钥匙、交通卡等功能。

据了解，华为nova5 Pro的手机车钥匙功能遵循的是车联联盟CCC1.0标准，这一标准将密匙和算法逻辑保存在硬件芯片中，不会被第三方程序访问和复制，可以有效保障手机车钥匙安全使用。

另外，华为nova5 Pro还支持华为自研的Histen 6.0，最高支持9.1声道耳机3D沉浸式音效。同时还支持手机电视K歌功能。

华为nova5 Pro所搭载的EMUI 9.1.1系统还内置健康使用手机功能，这一功能融入屏幕使用时间统计、屏幕时间管理、睡眠时间管理、远程定位等功能，可管控孩子手机使用时长、应用、下载、位置共享和手机痕迹。

例如设置屏幕使用时间，限制游戏App等特定应用的使用时间，睡眠时间内屏幕自动变为灰色。远程定位小朋友的位置，到家到校更安心。健康使用手机功能不仅可用于本地设备，还支持远程管控，不在孩子身边也能管控手机，防止小朋友沉迷手机。

华为nova5 Pro所搭载的EMUI 9.1.1系统总的来讲还是非常贴心，除了正常使用，还考虑到了各种人群不同的使用需求。

五、电池和续航

华为nova5 Pro采用了一块3500mAh的电池，同时，华为nova5 Pro还支持40W超级快充，这项技术此前只在华为P系列和Mate系列中存在，现在nova系列也能体验40W超级快充，这在以前的nova产品中确实是前所未有的。

实测华为nova5 Pro在零电量状态下至手机完全充满耗时56分钟。其中我们看到40W超级快充在电量接近充满前始终是以线性增长的趋势为手机充电。用时30分钟，华为nova5 Pro的40W超级快充就充满了近八成电量。这样的速度对于重度手机用户来讲绝对是一个福音。

续航方面，IT之家对华为nova5 Pro手机进行了2小时的标准续航测试，测试的具体场景如下：

播放Bilibili视频《蔡徐坤原版只因你太美》20分钟

播放网易云音乐《只因你太美》15分钟

刷抖音15分钟

刷微博15分钟

《和平精英》游戏30分钟

刷IT之家5分钟

刷京东5分钟

拍照摄像5分钟

待机10分钟

测试过程中，手机全程保持50%的亮度和50%的音量。

▲测试部分截图

在经过2小时的测试后，华为nova5 Pro表现比较不错，最终剩余电量为75%，其中游戏部分耗电量最大，在13%左右。

这样看来，华为nova5 Pro在日常的轻度使用过程中一天一充是一个刚需，而中度或重度手机使用用户还是需要每天至少一次充电。好在有40W超级快充的加持。

总结

我们在华为nova5 Pro上看到很多华为高端系列产品的身影，包括更好的拍摄体验、更强劲的硬件配置、更出色的系统功能。

华为nova5 Pro手机圆润的玻璃机身设计和多彩的配色专门迎合了年轻群体对手机的使用需求。

在拍照方面，华为nova5 Pro强劲的后置四摄设计以及前置3200万像素美颜相机让不少年轻人能够获得出色的拍摄体验，相比于其他美颜产品的“蛇精脸”，华为nova5 Pro具备符合正常审美的美颜优化。40W超级快充也解决了年轻人电量焦虑的问题。

总的来讲，对于注重颜值、尤其爱拍照同时酷爱游戏的年轻群体来说，华为nova5 Pro显然是一款值得入手的潮机。