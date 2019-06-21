《多多自走棋》举办国际邀请赛，奖金100万美元

IT之家6月21日消息 此前，因为《刀塔自走棋》火起来的巨鸟多多工作室日前宣布，改名后的《多多自走棋》将在上海举行国际邀请赛，总奖金为100万美元。

此前，《多多自走棋》前身《刀塔自走棋》，因为这种自走棋的玩法引发了玩家的热议。随后《多多自走棋》宣布推出独立端游游戏，彻底与Dota分道扬镳。目前V社推出了自己的自走棋游戏《刀塔霸业》。

《多多自走棋》国际邀请赛总奖金达到100万美元，直逼DOTA2首届TI，在世界范围电竞赛事中也算是大手笔了。由于目前《多多自走棋》还未公布PC版本，因此《多多自走棋》百万美元国际邀请赛很有可能成为最高奖金的国际手游赛事。

以下为官方微博公告内容：

我们很高兴在这里宣布，巨鸟多多工作室，龙渊网络，Imba传媒将为大家带来《多多自走棋》国际邀请赛（AutochessInvitational）。

比赛将于2019年10月，在上海举办，总奖金一百万美元。

在第一届《多多自走棋》国际邀请赛中，我们将直接邀请部分久负盛名的明星棋手进入总决赛，其余总决赛名额则将从全球各赛区的预选赛中产生。

全球各大赛区预选赛将于2019年8月初陆续开展，我们将尝试在这次赛事中加入更多玩家和电竞观众喜爱的有趣环节。后续的赛事相关消息，我们会在《多多自走棋》官方网站、官方微博以及Imba传媒的网站和微博上持续更新。

如果你棋技出众并渴望在世界级舞台上一展拳脚，那么，不妨先在已经上线的《多多自走棋》移动端（IOS+Android）上锤炼棋技吧。我们期待着第一个《多多自走棋》世界冠军的诞生！