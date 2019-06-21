NASA宣布将发射多颗卫星用于观测太阳和空间天气

IT之家6月21日消息 NASA昨天宣布，该机构确立了两项观测太阳活动和空间天气的新任务。为此，NASA将在2022年8月前发射多颗卫星。

从太阳上层大气射出的超声速等离子体带电粒子流被我们称为太阳风，太阳风会影响地球附近的空间天气。其中的粒子会与地球磁场相互作用，可能对宇航员安全、无线电通信、GPS信号和地面电网等产生影响。

NASA宣称，为了观测太阳尤其是太阳风和空间天气，他们确定了两项新计划。其中一项计划英文简称为PUNCH。该计划由由4颗与拉杆箱尺寸相差无几的卫星构成，可以侦测到并追踪太阳风和日冕物质的抛射，同时能在滤掉太阳强光后对太阳大气层结构进行分析。预计这项任务的成本在1.65亿美元以内。

另一项计划英文简称是TRACERS，目的是观测地球磁场在北极附近如何与太阳磁场发生相互作用。在一种被称为“磁重联”的过程中，磁力线会发生剧烈变化，将一些粒子以接近光速的速度抛射出去，这项计划的任务就是观测相关粒子。这项任务的相关卫星会以搭乘前一项任务的顺风车同时发射升空。因此在节省下发射成本后，这项计划的成本预计将不超过1.15亿美元。

美国航天局负责科学任务的副局长Thomas Zurbuchen说：“这两项任务可以与其他的太阳观测任务一起，为帮助和保护宇航员、发展空间技术以及改善地球上的生活提供支持。”