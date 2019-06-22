英国用户托运华为手机到美国遭联邦快递退回

IT之家6月22日消息 日前知名科技媒体PCMag发文指责联邦快递将本该从伦敦送往纽约的华为手机强制退回。PCMag首席分析师Sascha Segan在推特上指责了联邦快递这一行为并引发网友热议。

Sascha Segan在推特中写到：“这太傻X了，我们一位英国作者本来要寄给我们一台华为P30手机，当我检查快递时发现没有新手机。目前手机已经是我们公司的财产，只是在两个办公室之间传送，但（邮件被退回）这事儿就在联邦快递身上发生了。”Sascha Segan还附上一张图片图片上是联邦快递的退回通知，联邦快递称由于美国政府与华为及中国的相关问题，因此用户邮件被退回。

据了解，PCMag这位英国的作家名为亚当·斯密，这台华为P30手机是他之前所购买的。根据英国皇家邮政和联邦快递提供的物流信息，这台华为P30手机本来在发出当天就被寄往美国印第安纳波利斯，不过在印第安纳波利斯停留五小时后，快件又在当天被火速退回伦敦。

联邦快递客服推特号FedExHelp在推特上与亚当·斯密取得联系，联邦快递客服称，“2019年5月16日，华为及其相关子公司被列入‘实体名单’，这一名单上的某些公司实体限制了我们的业务往来，给您带来不便深感抱歉。”随后联邦快递客服表示，“处于合规性，我们不接受任何华为的任何上市商品货物。”

目前PCMag已经联系了联邦快递的公关团队，但联邦快递没有作出任何解释。目前，快件已经由UPS送往美国，UPS相关发言人表示，UPS仅禁止将产品送往美国以外69个与华为相关的指定位置。UPS美国官方推特也表示，“我们确实关注联邦快递拒绝相关货物的文章，但UPS的政策并没有禁止将华为手机从英国运往美国。”

