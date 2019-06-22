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阿里云首席科学家闵万里宣布辞职，并宣布创办一只风投基金

2019-6-22 13:27:33来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月22日消息 本月21日，阿里云首席科学家闵万里宣布离职，并宣布将创办一只风投基金。

他在离职信中他透露，“我创办了一个风险投资基金，聚焦传统产业(制造业，农业，医疗)周边，用云智能技术注入和资本加持‘二位一体’的组合型赋能，推动传统产业实现数字化转型和智能升级。”

据了解，闵万里创办的风投基金募资已经到位，首期规模达数亿美元，出资者包括来自中东的某主权基金，规模约8亿美元。

以下为闵万里离职信全文：

感恩阿里，让我在这里亲身见证了伟大的平凡与平凡的伟大，中间的桥梁就是“理想行动坚持”。阿里赋予的心力与张力，会一直是我前行的动力。这些年得到了很多阿里同学帮助，感谢之情已无法言表。

我没有像很多人猜测的那样加入另外一个公司或者融资去创业，毕竟在全球也没有比阿里更好的平台。我创办了一个风险投资基金，聚焦传统产业（制造业，农业，医疗）周边，用云智能技术注入和资本加持“二位一体”的组合型赋能，推动传统产业实现数字化转型和智能升级。

“高山仰止，景行行止”，6年前从Mountain View山景城回来，觉得阿里会是我职业生涯的顶点。感谢阿里云飞天，让我踏上了定位于产业的新起点。“山景路”还留在杭州云栖小镇，而山景开始追寻云和远方。

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关键词：阿里云首席科学家闵万里风投

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