小米CC真机曝光：水滴屏+白色后盖

IT之家6月22日消息 本月21日，小米正式公布了全新系列小米CC，这是小米数字系列、MIX系列后又一款高端旗舰手机。而小米手机官微今天的一段预热视频意外曝光了小米CC新机。

视频中，小米CC产品经理@Cici_老魏 手持小米CC新机与假笑男孩Gavin Thomas合影自拍。

从视频中我们看到，小米CC新机采用了较为流行的水滴屏设计，边框则是类金属材质，后盖疑似白色。雷军21日称，小米CC系列定位拍照旗舰手机，这是小米取得美图品牌后首次推出专门的拍照手机



视频截图：