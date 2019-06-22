小米CC真机曝光：水滴屏+白色后盖

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IT之家6月22日消息 本月21日，小米正式公布了全新系列小米CC，这是小米数字系列、MIX系列后又一款高端旗舰手机。而小米手机官微今天的一段预热视频意外曝光了小米CC新机。
视频中，小米CC产品经理@Cici_老魏 手持小米CC新机与假笑男孩Gavin Thomas合影自拍。
从视频中我们看到，小米CC新机采用了较为流行的水滴屏设计，边框则是类金属材质，后盖疑似白色。雷军21日称，小米CC系列定位拍照旗舰手机，这是小米取得美图品牌后首次推出专门的拍照手机
视频截图：
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