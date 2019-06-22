收藏！2019年全国高考志愿填报、查分时间汇总

IT之家6月22日消息 根据公开信息，今晚，四川将率先公布高考成绩，从今天开始一直到6月25号，连续4天，全国各地都将陆续放榜。同时，各地的志愿填报安排也已公布。下面是31个省区市查分报志愿时间表汇总，还有报考志愿的网站地址。
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全国高考志愿填报的时间汇总
北京
填报志愿时间：
2019年6月25日8时至29日20时
志愿填报网站：
上海
填报志愿时间：
2019年7月1日起填报本科志愿
志愿填报网站：
http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html
天津
填报志愿时间：
2019年6月25日起填报志愿
志愿填报网站：
重庆
填报志愿时间：
2019年6月26日起填报志愿
志愿填报网站：
http://www.cqksy.cn/site/index.html
河北
填报志愿时间：
2019年6月24日开始
志愿填报网站：
山西
填报志愿时间：
2019年：6月26日开始
志愿填报网站：
http://www.sxkszx.cn/index.html
内蒙古
填报志愿时间：
2019年：6月25日开始
志愿填报网站：
http://www.sxkszx.cn/index.html
山东
填报志愿时间：
2019年6月28日开始填报
志愿填报网站：
江苏
填报志愿时间：
2019年6月27日起填报志愿
志愿填报网站：
http://www.jseea.cn/index.html
浙江
填报志愿时间：
2019年6月26日开始填报志愿
志愿填报网站：
江西
填报志愿时间：
2019年6月24日起填报志愿
志愿填报网站：
福建
填报志愿时间：
2019年6月28日开始志愿填报
志愿填报网站：
安徽
填报志愿时间：
2019年6月26日起填报志愿
志愿填报网站：
河南
填报志愿时间：
2019年6月25日开始
志愿填报网站：
湖南
填报志愿时间：
2019年6月26日开始
志愿填报网站：
湖北
填报志愿时间：
2019年6月25日开始第一阶段填报
志愿填报网站：
四川
填报志愿时间：
高考成绩公布之后开始填报，本科填报时间截止6月28日前
志愿填报网站：
云南
填报志愿时间：
2019年预计6月下旬公布
2018年：6月27日开始
志愿填报网站：
贵州
填报志愿时间：
2019年预计6月下旬公布
2018年：6月27日开始
志愿填报网站：
西藏
填报志愿时间：
2019年6月26日至7月1日填报志愿
志愿填报网站：
吉林
填报志愿时间：
2019年：6月24日开始
志愿填报网站：
辽宁
填报志愿时间：
2019年：6月19日-6月30日
志愿填报网站：
黑龙江
填报志愿时间：
2019年：6月25日开始
志愿填报网站：
陕西
填报志愿时间：
2019年高考志愿填报6月24日12∶00开始
志愿填报网站：
甘肃
填报志愿时间：
2019年6月25日20:00开始
志愿填报网站：
宁夏
填报志愿时间：
2019年6月23日开始
志愿填报网站：
青海
填报志愿时间：
2019年6月29日开始
志愿填报网站：
新疆
填报志愿时间：
2019年6月24日公布成绩7月1日前完成志愿填报
志愿填报网站：
海南
填报志愿时间：
2019年预计6月下旬公布
2018年：6月27日开始
志愿填报网站：
广东
填报志愿时间：
2019年预计6月下旬公布
2018年：6月26日开始
志愿填报网站：
广西
填报志愿时间：
2019年志愿填报时间：预计6月24日
志愿填报网站：
全国各省查分时间、方式汇总
用户还可以通过支付宝、微信等中国政务小程序查询高考成绩。
北京
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
1、登录北京教育考试院网站免费查询成绩
https://www.bjeea.cn/
2、拨打电话12580。
上海
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
登录“上海招考热线”(www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn) 进入查分系统
天津
查分时间：
2019年查分时间：预计6月24日
查分方式：
天津招考资讯网（www.zhaokao.net）
重庆
查分时间：
2019年查分时间：6月24日
查分方式：
重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)；
重庆招考信息网(http:∥www.cqzk.com.cn)。
河北
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
河北省教育考试院网站、河北省教育考试院APP客户端。
http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html
山西
查分时间：
2018年查分时间：6月23日
查分方式：
山西招生考试网（www.sxkszx.cn）
内蒙古
查分时间：
2018年查分时间：6月23日
查分方式：
1、登录内蒙古招生考试信息网免费查询;
https://www.nm.zsks.cn/
2、移动电话发送短信“gkcf考生号”至10628833
山东
查分时间：
2019年查分时间：6月25日
查分方式：
山东省2019年普通高考成绩查询平台（网址为：http://cx.sdzk.cn/）等。
江苏
查分时间：
2019年查分时间：预计6月24日20:00以后
查分方式：
江苏省教育考试院网站
http://www.jseea.cn
或http://gkcx.jseea.cn
浙江
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
登录浙江省教育考试网(www.zjzs.net)或浙江省教育厅网站(www.zjedu.gov.cn)。
江西
查分时间：
2019年查分时间：6月23日上午
查分方式：
http://www.jxeea.cn/
“江西教育网”、“江西考试院”、“江西教育”微信公众号、“江教在线”微信公众号、“江教在线”APP。
福建
查分时间：
2019年6月24日左右公布高考成绩
查分方式：
福建教育考试院(www.eeafj.cn)；
福建省教育厅阳光高考信息平台(gaokao.fjedu.gov.cn)
安徽
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
https://www.ahzsks.cn/index.htm
教育招生考试院网站、安徽教育网、省考试院官方微信公众号查询。
河南
查分时间：
2019年查分时间：6月25日零时
查分方式：
http://www.heao.gov.cn/
河南教育厅网站、河南招生办公室网站、河南招生考试信息网等。
湖南
查分时间：
2019年查分时间：6月25日
查分方式：
湖南招生考试信息港
网址：http://www.hneeb.cn
湖北
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
http://zsxx.e21.cn/e21html/
湖北省教育考试院网站、湖北教育考试网、湖北招生考试网。
四川
查分时间：
2019年查分时间：6月22日晚
查分方式：
http://www.sceea.cn/
四川省教育厅官方网站、四川省教育厅政务微信：“四川教育发布”微信公众号。
云南
查分时间：
2018年查分时间：6月23日
查分方式：
http://www.ynzs.cn/
“云南省招考频道”网站、手机客户端和微信公众号
贵州
查分时间：
2019年查分时间：6月24日左右
查分方式：
http://www.eaagz.org.cn/
贵州省教育厅官方网站、贵州省教育厅政务微信。关注“贵州教育发布”官方认证微信公众号。
西藏
查分时间：
2018年查分时间：6月25日
查分方式：
西藏教育考试院网站(网址：http://www.xzzsks.com.cn)
吉林
查分时间：
2018年查分时间：6月25日
查分方式：
吉林省教育考试院
http://zsb.jledu.gov.cn/
辽宁
查分时间：
2018年查分时间：6月23日
查分方式：
辽宁招生考试之窗（www.lnzsks.com）、微信公众号“辽宁省教育招生考试”查询
黑龙江
查分时间：
2018年查分时间：6月24日
查分方式：
http://www.lzk.hl.cn/
黑龙江招生考试信息港、已开通电话查询：0451-82376052、82376055、82376279
陕西
查分时间：
2019年查分时间：6月24日
查分方式：
考生可通过陕西招生考试信息网；陕西省教育考试院门户网站；“陕西考试招生”微信订阅号查询。
甘肃
查分时间：
2019年查分时间：6月23日
查分方式：
http://www.ganseea.cn/
6月23日公布考生成绩和录取分数线，6月25日至27日第一次填报志愿。
宁夏
查分时间：
2019年查分时间：6月23日前
查分方式：
宁夏教育考试院(http://www.nxjyks.cn/)。
青海
查分时间：
2018年查分时间：6月25日
查分方式：
青海省教育考试网。http://www.qhjyks.com/
新疆
查分时间：
2019年查分时间：6月24日
查分方式：
1、登录考试院网站查询http://www.xjzk.gov.cn/
2、手机短信查询。
海南
查分时间：
2018年查分时间：6月24日
查分方式：
通过省考试局官网查询http://ea.hainan.gov.cn/；
通过扫描考生报考卡二维码查询。
广东
查分时间：
2019年查分时间：预计6月25日
查分方式：
广东教育考试院官微(gdsksy)查询、短信查询、手机APP客户端查询。
广西
查分时间：
2019年查分时间：预计6月23日
查分方式：
考生可登录广西招生考试院官网http://www.gxeea.cn/，
使用准考证号及6位数信息查询密码通过“成绩查询”。
不久前，教育部也公布了全国高校名单，供考生参考。截至2019年6月15日，全国高等学校共计2956所，其中：普通高等学校2688所(含独立学院257所)，成人高等学校268所。
全国高校名单：