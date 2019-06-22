收藏！2019年全国高考志愿填报、查分时间汇总

IT之家6月22日消息 根据公开信息，今晚，四川将率先公布高考成绩，从今天开始一直到6月25号，连续4天，全国各地都将陆续放榜。同时，各地的志愿填报安排也已公布。下面是31个省区市查分报志愿时间表汇总，还有报考志愿的网站地址。

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全国高考志愿填报的时间汇总

北京

填报志愿时间：

2019年6月25日8时至29日20时

志愿填报网站：

https://www.bjeea.cn/

上海

填报志愿时间：

2019年7月1日起填报本科志愿

志愿填报网站：

http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html

天津

填报志愿时间：

2019年6月25日起填报志愿

志愿填报网站：

http://www.zhaokao.net/

重庆

填报志愿时间：

2019年6月26日起填报志愿

志愿填报网站：

http://www.cqksy.cn/site/index.html

河北

填报志愿时间：

2019年6月24日开始

志愿填报网站：

http://www.hebeea.edu.cn/

山西

填报志愿时间：

2019年：6月26日开始

志愿填报网站：

http://www.sxkszx.cn/index.html

内蒙古

填报志愿时间：

2019年：6月25日开始

志愿填报网站：

http://www.sxkszx.cn/index.html

山东

填报志愿时间：

2019年6月28日开始填报

志愿填报网站：

http://www.sdzk.cn/

江苏

填报志愿时间：

2019年6月27日起填报志愿

志愿填报网站：

http://www.jseea.cn/index.html

浙江

填报志愿时间：

2019年6月26日开始填报志愿

志愿填报网站：

http://www.zjzs.net/

江西

填报志愿时间：

2019年6月24日起填报志愿

志愿填报网站：

http://www.jxeea.cn/

福建

填报志愿时间：

2019年6月28日开始志愿填报

志愿填报网站：

http://www.eeafj.cn/

安徽

填报志愿时间：

2019年6月26日起填报志愿

志愿填报网站：

http://www.ahzsks.cn/

河南

填报志愿时间：

2019年6月25日开始

志愿填报网站：

http://www.heao.gov.cn/

湖南

填报志愿时间：

2019年6月26日开始

志愿填报网站：

https://www.hneao.edu.cn/

湖北

填报志愿时间：

2019年6月25日开始第一阶段填报

志愿填报网站：

http://zsxx.e21.cn/e21html/

四川

填报志愿时间：

高考成绩公布之后开始填报，本科填报时间截止6月28日前

志愿填报网站：

http://www.sceea.cn/

云南

填报志愿时间：

2019年预计6月下旬公布

2018年：6月27日开始

志愿填报网站：

http://www.ynzs.cn/

贵州

填报志愿时间：

2019年预计6月下旬公布

2018年：6月27日开始

志愿填报网站：

http://www.eaagz.org.cn/

西藏

填报志愿时间：

2019年6月26日至7月1日填报志愿

志愿填报网站：

http://ksy.xzedu.gov.cn/

吉林

填报志愿时间：

2019年：6月24日开始

志愿填报网站：

http://www.jleea.edu.cn/

辽宁

填报志愿时间：

2019年：6月19日-6月30日

志愿填报网站：

http://www.lnzsks.com/

黑龙江

填报志愿时间：

2019年：6月25日开始

志愿填报网站：

http://www.lzk.hl.cn/

陕西

填报志愿时间：

2019年高考志愿填报6月24日12∶00开始

志愿填报网站：

http://www.sneac.com/

甘肃

填报志愿时间：

2019年6月25日20:00开始

志愿填报网站：

http://www.ganseea.cn/

宁夏

填报志愿时间：

2019年6月23日开始

志愿填报网站：

https://www.nxjyks.cn/

青海

填报志愿时间：

2019年6月29日开始

志愿填报网站：

http://www.qhjyks.com/

新疆

填报志愿时间：

2019年6月24日公布成绩7月1日前完成志愿填报

志愿填报网站：

http://www.xjzk.gov.cn/

海南

填报志愿时间：

2019年预计6月下旬公布

2018年：6月27日开始

志愿填报网站：

http://ea.hainan.gov.cn/

广东

填报志愿时间：

2019年预计6月下旬公布

2018年：6月26日开始

志愿填报网站：

http://eea.gd.gov.cn/

广西

填报志愿时间：

2019年志愿填报时间：预计6月24日

志愿填报网站：

http://www.gxeea.cn/

全国各省查分时间、方式汇总

北京

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

1、登录北京教育考试院网站免费查询成绩

https://www.bjeea.cn/

2、拨打电话12580。

上海

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

登录“上海招考热线”(www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn) 进入查分系统

天津

查分时间：

2019年查分时间：预计6月24日

查分方式：

天津招考资讯网（www.zhaokao.net）

重庆

查分时间：

2019年查分时间：6月24日

查分方式：

重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)；

重庆招考信息网(http:∥www.cqzk.com.cn)。

河北

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

河北省教育考试院网站、河北省教育考试院APP客户端。

http://www.shmeea.edu.cn/page/index.html

山西

查分时间：

2018年查分时间：6月23日

查分方式：

山西招生考试网（www.sxkszx.cn）

内蒙古

查分时间：

2018年查分时间：6月23日

查分方式：

1、登录内蒙古招生考试信息网免费查询;

https://www.nm.zsks.cn/

2、移动电话发送短信“gkcf考生号”至10628833

山东

查分时间：

2019年查分时间：6月25日

查分方式：

山东省2019年普通高考成绩查询平台（网址为：http://cx.sdzk.cn/）等。

江苏

查分时间：

2019年查分时间：预计6月24日20:00以后

查分方式：

江苏省教育考试院网站

http://www.jseea.cn

或http://gkcx.jseea.cn

浙江

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

登录浙江省教育考试网(www.zjzs.net)或浙江省教育厅网站(www.zjedu.gov.cn)。

江西

查分时间：

2019年查分时间：6月23日上午

查分方式：

http://www.jxeea.cn/

“江西教育网”、“江西考试院”、“江西教育”微信公众号、“江教在线”微信公众号、“江教在线”APP。

福建

查分时间：

2019年6月24日左右公布高考成绩

查分方式：

福建教育考试院(www.eeafj.cn)；

福建省教育厅阳光高考信息平台(gaokao.fjedu.gov.cn)

安徽

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

https://www.ahzsks.cn/index.htm

教育招生考试院网站、安徽教育网、省考试院官方微信公众号查询。

河南

查分时间：

2019年查分时间：6月25日零时

查分方式：

http://www.heao.gov.cn/

河南教育厅网站、河南招生办公室网站、河南招生考试信息网等。

湖南

查分时间：

2019年查分时间：6月25日

查分方式：

湖南招生考试信息港

网址：http://www.hneeb.cn

湖北

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

http://zsxx.e21.cn/e21html/

湖北省教育考试院网站、湖北教育考试网、湖北招生考试网。

四川

查分时间：

2019年查分时间：6月22日晚

查分方式：

http://www.sceea.cn/

四川省教育厅官方网站、四川省教育厅政务微信：“四川教育发布”微信公众号。

云南

查分时间：

2018年查分时间：6月23日

查分方式：

http://www.ynzs.cn/

“云南省招考频道”网站、手机客户端和微信公众号

贵州

查分时间：

2019年查分时间：6月24日左右

查分方式：

http://www.eaagz.org.cn/

贵州省教育厅官方网站、贵州省教育厅政务微信。关注“贵州教育发布”官方认证微信公众号。

西藏

查分时间：

2018年查分时间：6月25日

查分方式：

西藏教育考试院网站(网址：http://www.xzzsks.com.cn)

吉林

查分时间：

2018年查分时间：6月25日

查分方式：

吉林省教育考试院

http://zsb.jledu.gov.cn/

辽宁

查分时间：

2018年查分时间：6月23日

查分方式：

辽宁招生考试之窗（www.lnzsks.com）、微信公众号“辽宁省教育招生考试”查询

黑龙江

查分时间：

2018年查分时间：6月24日

查分方式：

http://www.lzk.hl.cn/

黑龙江招生考试信息港、已开通电话查询：0451-82376052、82376055、82376279

陕西

查分时间：

2019年查分时间：6月24日

查分方式：

考生可通过陕西招生考试信息网；陕西省教育考试院门户网站；“陕西考试招生”微信订阅号查询。

甘肃

查分时间：

2019年查分时间：6月23日

查分方式：

http://www.ganseea.cn/

6月23日公布考生成绩和录取分数线，6月25日至27日第一次填报志愿。

宁夏

查分时间：

2019年查分时间：6月23日前

查分方式：

宁夏教育考试院(http://www.nxjyks.cn/)。

青海

查分时间：

2018年查分时间：6月25日

查分方式：

青海省教育考试网。http://www.qhjyks.com/

新疆

查分时间：

2019年查分时间：6月24日

查分方式：

1、登录考试院网站查询http://www.xjzk.gov.cn/

2、手机短信查询。

海南

查分时间：

2018年查分时间：6月24日

查分方式：

通过省考试局官网查询http://ea.hainan.gov.cn/；

通过扫描考生报考卡二维码查询。

广东

查分时间：

2019年查分时间：预计6月25日

查分方式：

广东教育考试院官微(gdsksy)查询、短信查询、手机APP客户端查询。

广西

查分时间：

2019年查分时间：预计6月23日

查分方式：

考生可登录广西招生考试院官网http://www.gxeea.cn/，

使用准考证号及6位数信息查询密码通过“成绩查询”。

不久前，教育部也公布了全国高校名单，供考生参考。截至2019年6月15日，全国高等学校共计2956所，其中：普通高等学校2688所(含独立学院257所)，成人高等学校268所。

全国高校名单：